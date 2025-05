Ranieri: "I tifosi del Toro vorrebbero scansarsi per ostacolare la Juve"

ROMA - "Grazie a voi, mi avete rispettato e io rispetto chi mi rispetta. Il vostro lavoro è molto più difficile del mio, non so se pensate lo stesso. Io non sarei capace onestamente". Inizia così l'ultima conferenza stampa di Claudio Ranieri . Il tecnico della Roma, infatti, nel match di Serie A contro il Torin o, chiuderà la sua lunghissima carriera da allenatore: "Come mi sento? Sono concentrato sulla partita. Poi magari dopo penserò a tutto quello che mi è successo in questi giorni. Prima di tutto volevo ringraziare i tifosi della Roma , non mi aspettavo una cosa del genere, magari uno striscione, ma non una coreografia così meravigliosa e li ringrazio di vero cuore. Ai ragazzi ho sempre detto ‘fino all’ultimo secondo dell’ultima partita’ . Dobbiamo uscire dal campo consapevoli di aver dato il massimo, poi gli episodi ti condannano o ti fanno sorridere. Questo campionato è molto bello, c’è chi lotta per il campionato, per non retrocedere, è stato un bel campionato per tutti".

Il ritiro e la prossima stagione

"Un voto alla stagione della Roma? Non do voti, ci pensa la critica. Io ho dato tutto me stesso come in tutte le squadre dove sono stato. Il prossimo futuro? Lo dirò, non sono bravo a esternare. A Cagliari ero sicuro avessi chiuso ed ero contento, avevo passato un'estate serena. Penserò a questo: a stare bene coi miei amici. La prossima stagione? Sicuramente ci sarà molto da lavorare. Ai ragazzi avevo detto che il Milan tecnicamente è la squadra più forte che c'è in Italia, ma non sempre gioca da squadra. Noi invece abbiamo fatto squadra, che è la cosa più importante nel calcio. Piano piano dobbiamo costruire una buonissima Roma per far sognare i nostri tifosi. Empatia per l'allenatore che verrà? Non penso a come verrà accolto, ma quando andrà via i tifosi saranno dispiaciuti. Questo è quello che vorrei. Ah, vi aspettavate il nome? (ride, ndr). Risponderò solo a domande inerenti sulla partita. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco", prosegue Ranieri.