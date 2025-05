Fabregas, tentativo Roma per il nuovo allenatore: la risposta netta del Como

La Roma è pronta ad affrontare gli ultimi novanta minuti della sua stagione, con la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League in caso di vittoria contro il Torino e di risultato negativo della Juventus a Venezia. Intanto i giallorossi devono però pensare anche al sostituto di Claudio Ranieri , che assummerà il ruolo di consulente tecnico. Per questo nelle ultime ore ci sarebbe stato un tentativo con il Como per Cesc Fabregas .

Roma, tentativo con il Como per Fabregas

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma avrebbe avuto un contatto diretto con il Como per provare a liberare Cesc Fabregas dal contratto che lo lega ai lariani. Un tentativo che è stato però respinto, come era successo anche nelle scorse settimane con il Bayer Leverkusen dopo l'addio di Xabi Alonso. La società lombarda sta infatti già preparando la prossima stagione con l’allenatore spagnolo e non vuole trattare, o comunque farne una questione economica, per cederlo. Non si esclude che i giallorossi possano provare a insistere, ma al momento il Como non è disposto a trattare. Ad ogni modo, finora nella lista della dirigenza giallorossa per il successore di Ranieri non rientrano né sono stati contattati Pioli, Allegri, Sarri, Mancini o Nuno Espirito Santo.

Allenatore Roma, c'è sempre l'idea Gasperini

Il tentativo concreto della Roma per Cesc Fabregas dimostra come i giallorossi non abbiano ancora un’intesa definitiva per il successore di Claudio Ranieri. Da capire dunque se riprenderanno i contatti con Gian Piero Gasperini dopo i diversi sondaggi degli ultimi mesi. L'allenatore è comunque legato all'Atalanta con un contratto fino al 30 giugno del 2026, quindi anche in questo caso bisognerebbe trovare un accordo con un'altra società.