Ranieri: "Complimenti alla Juve. Prossimo allenatore Roma? Stanno impazzendo tutti"

"Non siamo andati in Champions e questo mi dispiace tantissimo per i tifosi, complimenti alla Juventus però abbiamo dato tutto. E quando abbiamo dato tutto usciamo dal campo soddisfatti". Lo ha detto il tecnico della Roma Claudio Ranieri ai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto in casa del Torino . "Il nome del nuovo allenatore? Stanno impazzendo tutti, mi sembra giusto che lo dica il presidente quando lo vorrà dire", ha aggiunto.

Le parole di Ranieri dopo Torino-Roma

"L'Europa non influenza la scelta del nuovo allenatore. Se potevamo puntare più in alto con me dall'inizio? Non credo. La scossa c'è stata ma non si può fare questo ragionamento. I ragazzi avevano il morale sotto i tacchi, l'autostima era andata via e ho giocato facile cercando di dare fiducia a tutti, restituendo al gruppo la credibilità che meritava. I tifosi sanno che non vendo fumo e dico la verità il 90% delle volte. Più bugiardi dei calciatori sono solamente gli allenatori, ma i tifosi di me si possono fidare e mi hanno aiutato. Partita contro il Toro? Abbiamo preparato una doppia lettura a seconda del possesso di palla. I ragazzi volevano vincere e sono contento per questo: fino all'ultimo secondo abbiamo lottato" ha spiegato Ranieri.