Dybala: "Guendouzi ha la lingua lunga. Lo ha fatto anche con Soulé e io..."

Dybala-Guendouzi, cosa successe

Dybala ha continuato nel racconto dell'aneddoto aggiungendo: "Per esempio, Soulé giocava nel Frosinone l'anno prima e ci ha raccontato che gli diceva sempre: 'Te ne compro uno'. Mi ha fatto molto arrabbiare, così in campo sono andato a cercarlo. Ci siamo detti di tutto. Poi mi sono ricordato che mi avevano appena dato il parastinco con la foto della Coppa del Mondo (vinta contro la Francia), e gliel'ho mostrato. Non ha detto niente". L'epidosio raccontato dalla Joya risale al derby dell'aprile 2024 vinto dalla Roma per 1-0 con gol di Mancini quando nel secondo tempo i due vennero quasi alle mani e dove l'argentino mostrò il famoso parastinco al francese.

Guendouzi: "L'ho preso per la faccia..."

Su questo episodio, anche Guendouzi disse la sua quando venne intervistato dal portale francese Carrè: "Il mio litigo con Dybala è stato qualcosa di legato alle emozioni del momento. È una partita di calcio importante, c'è molto nervosismo e frustrazione per il risultato. Io ero molto arrabbiato, l'ho preso per la faccia, cosa che non avrei dovuto fare. Ma queste sono cose che succedono in campo. Lui ne ha approfittato per mostrare il suo parastinchi che avevano vinto il Mondiale. Poi non lo so cosa aveva sopra, non ci ho fatto attenzione. Poi tutto il resto sono cose che accadono e che si dicono. Nel campo viviamo di emozioni forti e a volte è difficile controllarle".