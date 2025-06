Ghisolfi via, è rivoluzione Roma! Gasperini, alle 12 presentazione con Ranieri

L'avventura di Florent Ghisolfi alla Roma è terminata. Il club e il manager francese che si occupava dell'area sportiva si separano di comune accordo e l'ufficialità - fa sapere la società - arriverà nei prossimi giorni. Adesso i giallorossi sono a caccia di un sostituto per il ruolo di direttore sportivo, e tra i nomi emersi c'è anche quello di Massara, ex Milan ma anche Roma.

Massara in pole per il post-Ghisolfi

La risoluzione del contratto di Ghisolfi, che era approdato nella Capitale l'anno scorso, è stata presa di comune accordo con la società dei Friedkin a seguito di un confronto avvenuto in "grandissima armonia e rispetto", al termine del quale è arrivata la decisione di proseguire per due strade diverse. L'annuncio ufficiale e quello della nuova direzione sportiva saranno comunicati dalla Roma prossimamente. In pole position ci sarebbe il ritorno di Frederic Massara. Verso l'addio anche Lorenzo Vitali, chief administrative officer e general counsel. Intanto oggi alle 12 è in programma la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini. Al suo fianco ci sarà colui che gli ha ceduto il proprio posto in panchina, vale a dire Claudio Ranieri, advisor dei Friedkin