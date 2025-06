Ghisolfi, la Juve è lontana: sprint per chiudere dalla Premier League

Ghisolfi e l'addio alla Roma

Il futuro di Ghisolfi potrebbe essere in Inghilterra dopo l'esperienza in Italia alla Roma, società che ha salutato nei giorni scorsi e che lo ha sostituito con Frederic Massara. "Grazie a Dan, Ryan e a tutta la famiglia Friedkin per l'opportunità di dirigere questo club magico. Grazie a tutti voi a Trigoria per l’accoglienza a braccia aperte. Non mi sono mai sentito uno straniero, mi sono sempre sentito a casa. Grazie ai miei stretti collaboratori che danno tutto per la Roma. Grazie ai tre allenatori e ai membri dello staff della prima squadra che hanno lavorato ogni minuto con amore e dignità. E in modo speciale a nostro mago, mister Ranieri" aveva scritto su Instagram l'ex direttore sportivo della Roma dopo la risoluzione consensuale con il club giallorosso.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE