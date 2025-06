Massara si prende la Roma: "Gasperini ci impressionerà. E sul mercato..."

"Ho trovato una famiglia molto determinata, molto passionale, nel voler regalare delle gioie al pubblico romanista, nel voler conquistare trofei, sono veramente molto determinati, dovremo lavorare sodo per non disattendere queste ambizioni". A dirlo è Frederic Massara , intervenuto sui canali ufficiali della Roma dopo essere tornato al ruolo di direttore sportivo 9 anni dopo il primo mandato e 6 anni dopo il secondo, subentrando a Florent Ghisolfi . Il dirigente classe '68 - già accordatosi con la Juventus senza tuttavia mai arrivare a legarsi contrattualmente ai bianconeri - ha risposto sull'ingaggio di Gian Piero Gasperini - che nella conferenza di presentazione ha dichiarato come la Roma sia stata la sua prima scelta nonostante "l'inserimento della Juve" - nonché sugli obiettivi stagionali dei giallorossi.

Massara: "I Friedkin vogliono i trofei"

