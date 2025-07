Svilar-Roma, finalmente ci siamo: trovato l'accordo per il rinnovo

Dopo un lungo tira e molla, Mile Svilar e la Roma hanno trovato l'accordo per continuare insieme: il portiere belga naturalizzato serbo, infatti, ha raggiunto l’intesa con il club giallorosso e venerdì 11 luglio dovrebbe firmare un contratto quinquennale da 4 milioni di euro a stagione senza nessuna clausola rescissoria.

I numeri di Svilar con la Roma

Acquistato nell'estate del 2022 dal Benfica, parte come riserva di Rui Patricio, ma non appena l'estremo difensore portoghese lascia la Capitale il classe '99, con merito, diventa il titolare grazie a prestazioni sempre più convincenti. Da quando indossa la divisa della Roma ha collezionato 85 presenze, ha incassato 88 reti ma per ben 30 volte è riuscito a tenere la propria porta inviolata. Statistiche da vero numero uno. Il nuovo allenatore dei giallorossi, Gian Piero Gasperini, potrà ancora contare su di lui.