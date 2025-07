Gasperini, primo giorno di Roma con Massara: autografi e foto con i tifosi a Trigoria

La stagione 2025/2026 della Roma è ufficialmente iniziata e lo ha fatto con un’ondata di entusiasmo palpabile. A Trigoria, questa mattina, è iniziato il raduno della squadra, il primo sotto la guida di Gian Piero Gasperini, il tecnico arrivato in estate dopo l’addio all’Atalanta. Il centro sportivo giallorosso è stato preso d’assalto da circa 200 tifosi accorsi per dare il benvenuto ai propri beniamini e per respirare l’aria di un nuovo inizio. Un inizio che profuma di cambiamento, di rinnovato ottimismo e di grandi aspettative. Gasperini ha raccolto un’eredità importante ma arriva a Roma, dopo aver rifiutato la Juve, con la consapevolezza e l’esperienza di chi ha fatto crescere una realtà come l’Atalanta, imponendosi nel calcio italiano e in Europa. Alle sue spalle ora c’è un’intera città che sogna, e davanti un gruppo da plasmare secondo la sua idea di gioco.