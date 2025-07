Roma, El Aynaoui si presenta: "Gasperini grande allenatore". Sul ruolo...

ROMA - Il primo acquisto ufficiale della nuova Roma di Gian Piero Gasperini è Neil El Aynaoui . Il centrocampista franco-marocchino ha rilasciato la prima intervista ai canali ufficiali del club giallorosso. "Sono stato accolto molto, molto bene, dall'aeroporto fino a oggi, fino alle visite mediche. Un'accoglienza molto calorosa, che fa davvero piacere. Gasperini è un allenatore di grande livello , che ha avuto molto successo con l'Atalanta. È un grande allenatore, di un grande club, e vuole giocare un calcio offensivo. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con lui e di imparare da lui. Sono un centrocampista moderno, dotato di buona resistenza e in grado di giocare in entrambe le metà campo. Sono sempre disposto a dare il massimo e percorro molte distanze", ha detto ancora El Aynaoui, figlio dell'ex tennista professionista marocchino, Younes.

Roma, le prime parole di El Aynaoui

"Prima di giocare a centrocampo giocavo più avanti, quindi ho sempre avuto fiuto per il gol. Esistono dei sistemi di gioco che mi permettono di entrare di più nell'area, cosa che, come ho detto prima, mi piace e in cui sono bravo. Non vedo l'ora di incontrare tutti nello spogliatoio. Imparerò a conoscere i nuovi compagni quando inizierò a lavorare con loro. Ho la fortuna di entrare a far parte di una squadra con giocatori di alto livello. Cercherò di imparare qualcosa da tutti loro, così da poter migliorare e diventare il miglior giocatore possibile", ha concluso il francese.