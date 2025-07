Ferguson ancora in gol: la Roma di Gasperini supera il Kaiserslautern di misura

Roma, prossima sfida contro il Cannes

Assente Paulo Dybala, rimasto nella Capitale per una gestione delle energie insieme agli infortunati Artem Dovbyk (affaticamento) e Anass Salah-Eddine (trauma caviglia sinistra). La Roma tornerà in campo per sfidare il Cannes, formazione di proprietà del gruppo Friedkin, giovedì 31 luglio al Tre Fontane, dove è atteso anche Wesley, terzino in arrivo dal Flamengo.