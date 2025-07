Ferguson ancora in gol, esordio Wesley: Roma-Cannes 3-0

El Shaarawy , Dovbyk e Ferguson firmano il successo della Roma al Tre Fontane contro il Cannes . Quarta amichevole per i giallorossi e altrettante vittorie, questa volta contro un altro club di proprietà dei Friedkin , tant'è che in tribuna, oltre il diesse, Ricky Massara , era presente anche il vicepresidente Ryan. Finisce 3-0 per la squadra di Gasperini: dopo appena 3' il 'Faraone' sorprende la difesa francese su una lunga rimessa laterale di Hermoso. Il raddoppio arriva al 43' ad opera del bomber ucraino Dovbyk su assist dello scatenato El Shaarawy. Nella ripresa solita girandola di cambi e 3-0 che arriva nel finale ad opera ancora del neo acquisto Ferguson all'88', su assist di Angelino.. Assente Svilar , per un affaticamento muscolare, al suo posto esordisce il neo acquisto Vasquez . Out poi anche Dybala (gestione in vista del ritiro inglese) e Pellegrini , nonostante entrambi fossero in panchina ad assistere alla gara.

L'esordio di Wesley e lo striscione per Julio Sergio

Nella ripresa Gasperini cambia l'intero undici dando spazio a tutta la rosa, per questo fa il suo esordio anche Wesley - ufficializzato dai giallorossi due giorni fa -, l'esterno destro arrivato domenica dal Flamengo. Negli ultimi minuti, poi, c'è spazio per il tris di Ferguson, sempre in gol nelle tre amichevoli disputate e al triplice fischio il risultato è di 3-0 per i giallorossi che mostrano segnali di crescita per quanto riguarda la condizione atletica, oltre che miglioramenti sul piano del gioco con tante occasioni create nell'arco dei novanta minuti. Al Tre Fontane presenti quasi 3mila spettatori e durante la partita è stato anche esposto uno striscione per Julio Sergio, l'ex portiere della Roma che nei giorni scorsi ha perso il figlio per colpa di un tumore cerebrale. "Siamo con te, rip. Enzo", hanno scritto i tifosi giallorossi per dimostrare la propria vicinanza.