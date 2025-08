Ghilardi alla Roma dal Verona, è ufficiale: la durata del contratto, tutti i dettagli

Ora è ufficiale: attraverso una nota pubblicata sul proprio sito la Roma ha annunciato l'ingaggio di Daniele Ghilardi dall'Hellas Verona. "Il difensore, classe 2003, arriva in giallorosso dopo aver collezionato 24 presenze in Serie A nella stagione 2024-25. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina - si legge -, Ghilardi ha poi proseguito il proprio percorso professionistico con le maglie del Mantova, della Sampdoria e del Verona. Ha rappresentato l'Italia in diverse selezioni giovanili, prendendo parte al Mondiale Under 20 del 2023, in cui la nostra rappresentativa ha raggiunto la finale e ai recenti Europei Under 21 in Slovacchia, disputati insieme ai romanisti Baldanzi e Pisilli. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2030. Ghilardi indosserà la maglia numero 87".