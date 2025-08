Soulé-Gasperini, tutto in 15 secondi: errore, furia e perla all'angolino

Successo in trasferta per la Roma, che supera il Lens nell'incontro valido per la quinto test prestagionale . Al Félix Bollaert-Delélis, i giallorossi si impongono con il finale di 2-1. Un risultato che segue il 3-0 sul Cannes (altro club di proprietà dei Friedkin ) e che porta le firme di Gianluca Mancini e dell'ex attaccante della Juventus Matias Soulé . L'argentino classe 2003 si rende protagonista di un'ottima giocata, finalizzando un recupero con un gran tiro dal limite dell'area. Una conclusione preceduta però da un errore tecnico che ha fatto infuriare il neo tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini .

Cosa è successo

Succede tutto in 15 secondi, con l'ex bianconero che tenta un cambio di gioco andando però del tutto fuori giri al momento del tiro. Un errore che provoca la reazione irritata del tecnico, ripreso a bordo campo mentre si sbraccia deluso. Tuttavia, con la complicità di Manu Kone, bravo a pressare la difesa avversaria sulla rimessa corta del portiere, Soulé recupera palla e si ritaglia lo spazio per la conclusione vincente. Insomma, l'argentino non ha perso tempo a farsi perdonare dall'ex tecnico della Dea. Acquistato dalla Roma a titolo definitivo nel luglio 2024, Soulé ha accumulato 39 presenze complessive con i giallorossi, segnando 5 reti e servendo 5 assist. Di 21 presenze invece il bilancio alla Juve, con cui è andato a segno in una occasione.