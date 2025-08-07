Gasperini dopo Aston Villa-Roma: "Wesley non ha fatto bene. Mercato? Nessuna pressione"

Brutta battuta d’arresto per la Roma di Gian Piero Gasperini , che esce pesantemente sconfitta dall’amichevole contro l’ Aston Villa . A Birmingham finisce 4-0 per gli inglesi , in una gara dove i giallorossi hanno faticato sia a contenere gli attacchi avversari che a costruire gioco. Nonostante il passivo pesante, il tecnico ha mantenuto la calma nel post partita, sottolineando la forza dell’avversario e l'importanza di analizzare anche gli aspetti positivi. L’allenatore ha ribadito che, trattandosi di calcio d’agosto, risultati e prestazioni vanno contestualizzati, con l’obiettivo di migliorare in vista dell'inizio ufficiale della stagione. L’amichevole ha comunque dato indicazioni chiare su ciò che funziona e ciò che va ancora registrato, anche sul piano individuale.

Aston Villa-Roma, l'analisi di Gasperini

“Abbiamo affrontato una squadra molto forte e non era semplice contenerli - ha detto Gasperini -. Loro ci hanno creato grandi difficoltà, ma ci sono stati anche momenti in cui siamo riusciti a fare cose interessanti”. Il tecnico ha evidenziato il buon atteggiamento dei suoi, definendolo “encomiabile”, e ha sottolineato come in alcune fasi la Roma abbia dimostrato ordine e capacità di recuperare palla, pur ammettendo: “Abbiamo preso gol anche a squadra schierata, su punizione e in ripartenza. In questo momento loro hanno più gamba di noi, forse anche due marce in più”. Un passaggio anche sui nuovi innesti, con parole di apprezzamento per El Aynaoui: "Mi è piaciuto molto".

Wesley e il mercato Roma

Parlando del mercato, Gasperini ha preferito non sbilanciarsi sui tempi di un possibile rinforzo offensivo: “Non ci siamo dati scadenze. Mancano ancora tre settimane alla fine del mercato, vediamo cosa succede”. Ha poi auspicato che non ci siano pressioni per il ds Massara: "Spero di no e di non creare complicazioni“. Infine, tornando all’analisi della gara, il tecnico ha evidenziato le difficoltà nel tenere il passo di un’Aston Villa veloce e aggressiva: “Anche nei momenti in cui siamo riusciti a costruire qualcosa, siamo stati poco concreti sotto porta. Gli errori sono stati di vario tipo”. Critico, ma costruttivo, anche verso alcuni singoli: “Wesley non ha fatto una buona partita, ha sbagliato molto, ma è un ragazzo con potenzialità. Ha un gran motore, deve solo lavorare meglio”.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE