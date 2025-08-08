Roma, Gasperini: "Dybala e Soulé possono coesistere". E su Lookman...

A quindici giorni dal debutto in campionato contro il Bologna, Gian Piero Gasperini continua a lavorare con intensità sul campo e attende ulteriori innesti dal mercato per rafforzare la sua nuova Roma . Intervistato da Sky Sport, il tecnico giallorosso ha tracciato un primo bilancio del lavoro svolto nelle prime settimane di preparazione e ha ribadito l’importanza del progetto basato sui giovani. L’allenatore, reduce da un lungo ciclo all’Atalanta, si è detto entusiasta della risposta ricevuta dal gruppo e fiducioso sul percorso intrapreso. Gasperini ha parlato apertamente delle strategie della società, dell’arrivo di alcuni nuovi volti promettenti e delle sfide che attendono la squadra. In un momento chiave per il calciomercato, ha anche fatto il punto sulla situazione in attacco , dove Roma è ancora alla ricerca di rinforzi.

Un progetto giovane e innovativo

Gasperini ha voluto sottolineare come il club abbia intrapreso un percorso fuori dagli schemi tradizionali, puntando su talenti emergenti piuttosto che su nomi affermati: "Sono arrivati Wesley, El Aynaoui, Ferguson, Ghilardi, tutti ragazzi giovani, che hanno già avuto delle esperienze importanti, dei profili che sono il motivo per il quale la proprietà si è rivolta a me", ha spiegato. Il tecnico riconosce che questo approccio non sia comune per una piazza come quella romanista: "Non è una direzione usuale per una squadra e una città come Roma, ma è quello che stiamo cercando di fare con questi profili. Vogliamo costruire in questa direzione una squadra che possa crescere". La fiducia nel progetto e nei giovani è chiara, ma Gasperini è consapevole che servirà del tempo per far decollare il nuovo ciclo.

Fabio Silva e le ambizioni della Roma

Sul fronte del mercato, in particolare in attacco, ha glissato sul possibile arrivo di Fabio Silva: "Se ho parlato con Fabio Silva? No, non riesco a guardare altro che gli allenamenti della squadra. È innegabile che ci siano tanti giocatori in questo momento, si sta entrando nel momento cruciale del mercato. L'attenzione di qualsiasi squadra è sugli attaccanti". E sull'arrivo a Roma svela: "La mia decisione vera è arrivata a fine campionato. Dopo l’ultima partita, ho chiesto all’Atalanta di incontrare un altro club, e in tre giorni è successo tutto”. Nel suo bilancio sulla preparazione estiva, Gasperini ha posto l'accento sulla mentalità e sulla costruzione dell'identità di squadra: "L'obiettivo è acquisire credibilità, soprattutto agli occhi dei nostri tifosi. Spero che ci vorrà il più breve tempo possibile, dobbiamo essere ambiziosi". Il tecnico si è detto colpito dalla disponibilità e dallo spirito del gruppo a sua disposizione: "Ho avuto la fortuna di trovare un gruppo molto coeso, che mi ha dato grandissima disponibilità. Siamo stati capaci di fare tante cose", ha dichiarato. Guardando al futuro, Gasperini sa che c’è ancora molto lavoro da fare: "Se guardo avanti, è chiaro che dobbiamo farne tante altre".