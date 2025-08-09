Everton-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amichevole

La Roma è pronta a tornare in campo. La squadra giallorossa, dopo l'ultimo allenamento al St. George's Park di Burton al quale ha partecipato anche Ferguson, rientrato in gruppo, si è spostata a Liverpool per sfidare l'Everton in quella che sarà l'ultima amichevole in terra inglese. Alle ore 16, infatti, la squadra di Gasperini affronterà l'altra squadra del Gruppo Friedkin all'Hill Dickinson Stadium. Una sfida molto particolare che la famiglia statunitense, sui propri profili social, ha voluto festeggiare come quella tra i due club uniti sotto il Friedkin Group, sarà una "speciale amichevole pre-campionato al nuovo Hill Dickinson Stadium, nel cuore di Liverpool. Una doppia sfida da ricordare. Un solo stadio. Due partite. Ricordi infiniti", il messaggio su X. Al seguito ci sarà anche Claudio Ranieri, che ha raggiunto la squadra e assisterà al match.