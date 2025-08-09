Tuttosport.com

La Roma omaggia Diogo Jota: il gesto di Dybala, Ranieri e Massara

I giallorossi hanno voluto rendere omaggio alla memoria dell'attaccante scomparso lo scorso 3 luglio in un incidente stradale
1 min
La Roma omaggia Diogo Jota: il gesto di Dybala, Ranieri e Massara© Redazione
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

La Roma è a Liverpool, dove oggi pomeriggio sfiderà l'Everton in una partita speciale per il gruppo Friedkin, proprietario di entrambi i club. Il club giallorosso, prima di scendere in campo, però, ha voluto rendere omaggio alla memoria di Diogo Jota con una delegazione formata da Paulo Dybala, Claudio Ranieri e Ricky Massara che hanno posato una corona di fiori ad Anfield proprio per ricordare l'attaccante, scomparso lo scorso 3 luglio in un incidente stradale.

"Un tributo per Diogo"

Un gesto significativo da parte del club documentato anche dal profilo X della società con un video accompagnato dalla scritta "Un tributo per Diogo" condividendo così il gesto in onore del portoghese.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma