Soulé, l'ex Juve adesso vola con Gasperini: "Ecco cosa mi chiede di fare"

"Io provo sempre a dare il meglio, ogni settimana che passa mi sento più in fiducia, sono contento e spero di poter far bene anche in campionato proseguendo su questa strada". Queste le parole di Matias Soulé , autore del gol che ha deciso la vittoria della Roma nel match di casa Friedkin contro l'Everton . All'Hill Dickinson Stadium, l'ex Juve è andato a segno al 70' minuto con un sinistro a giro sul secondo palo che ha battuto Jordan Pickford ed è valso il quinto successo sulle sei amichevoli disputate dai giallorossi. Gli uomini di Gian Piero Gasperini torneranno in campo in occasione della prima giornata di campionato contro il Bologna di Vincenzo Italiano in programma sabato 23 agosto allo Stadio Olimpico.

Soulé: "Con Gasperini posso crescere ancora"

Queste le parole dell'argentino: "Stiamo lavorando tanto, Gasperini mi piace tanto, il suo modo di giocare, uscire dal basso e giocare tra le linee. Prima giocavo sulla fascia, lui mi ha messo più dentro e mi sto trovando bene. Mi dice di stare più vicino all'area, spero di fare più gol. Voglio crescere ancora, sto migliorando e questa è la strada per continuare così. Il campionato scorso ho preso fiducia, con Gasperini penso di poter crescere ancora di più. Mi lascia più libertà dalla trequarti in poi, mi lascia esprimere al meglio. 11 gol con Frosinone? Tutti vogliono fare il meglio, speriamo di riuscirci".