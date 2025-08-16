Soulé ancora a segno, Dybala torna titolare: sorrisi Roma, ma è solo 2-2 col Neom

Termina con un pareggio il programma delle amichevoli estive della Roma. Allo Stirpe di Frosinone, il giallorossi non vanno oltre il 2-2 contro la formazione saudita del Neom. Un risultato che porta le firme di Bryan Cristante (25') e Matias Soulé (32') - annullata nel finale la rete di Alexandre Lacazette - . L'ex Juve torna così a segnare dopo avere deciso già i match contro Everton e Lens. In campo anche Paulo Dybala . L’altro ex bianconero è tornato titolare dopo una lunga convalescenza. Applausi invece per Manu Kone , salutato dai tifosi dopo il no dei Friedkin all'offerta dell'Inter . Il bilancio complessivo dei test prestagional degli uomini di Gian Piero Gasperini riporta così 4 vittorie, 1 ko (4-0 contro l'Aston Villa) e 1 pareggio.

Cristante: "Mercato ancora aperto"

Queste le parole del centrocampista classe '95: "Il mercato è ancora aperto, magari arriverà qualcuno, qualcuno partirà, non lo so, ma siamo concentrati sul campionato. Abbiamo lavorato bene, stiamo iniziando a comprendere quel che vuole il mister, siamo a buon punto - ha dichiarato a Sportitalia -. Siamo pronti per il campionato. Col Bologna sarà una partita dura, ma abbiamo fatto un'ottima preparazione. Gasperini? Con lui si lavora molto con le idee chiare. Dobbiamo andare forte". Questa invece l'agenda dei giallorossi, con Dybala e compagni che preparano ora il debutto in Serie A contro il Bologna di Vincenzo Italiano: appuntamento in programma alle 20.45 del 23 agosto presso lo stadio Olimpico. La prima trasferta di campionato è invece prevista sabato 30 a Pisa, dove sfideranno i nerazzurri di Alberto Gilardino.