Bailey sbarca a Roma: dalla Giamaica dribbling e velocità per Gasperini

La Roma si appresta ad accogliere Leon Bailey . L'attaccante esterno giamaicano sbarcherà oggi nella Capitale per sottoporsi alle visite mediche e poi firmare il contratto con il club giallorosso. Il suo arrivo è previsto alle 13.25 all'aeroporto di Ciampino . I giallorossi hanno trovato l'accordo con l' Aston Villa sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 22. Dopo quattro anni trascorsi nei Villans, con 16 gol in 110 presenze tra tutte le competizioni, Bailey si prepara a una nuova esperienza nel campionato italiano. Si attende l'ufficialità dell'operazione da parte del club giallorosso.

L'arma in più di Gasperini

Bailey rappresenta una soluzione in più alle spalle del centravanti, anche se Gasperini avrà l'arduo compito di farlo coesistere con gli altri fantasisti della rosa: Bailey si aggiunge infatti alla lunga lista di mancini sulla trequarti della Roma, che comprende già Dybala, Soulé e Baldanzi, senza dimenticare il centravanti Dovbyk. Il classe '97 però con le sue accelerazioni e il suo dribbling fulmineo sarà un'arma per saltare l'uomo e creare superiorità numerica. In attesa di eventuali sviluppi sul mercato in entrata della Lupa, con la pista Sancho che si è raffreddata e la suggestione Rowe dell'Olympique Marsiglia, la Roma si prepara ad accogliere il primo calciatore giamaicano della sua storia.