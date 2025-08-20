Bailey infortunato al primo allenamento con la Roma! Salterà l’esordio col Bologna

Leon Bailey rischia seriamente di non prender parte parte alla prima giornata di Serie A con la Roma . Il classe '97, reduce dalle ultime quattro stagioni con la maglia dell' Aston Villa in Premier League , ha sostenuto in giornata il primo allenamento con il suo nuovo club agli ordini di Gian Piero Gasperini, ma l'esito si è rivelato tutt'altro che positivo. Bailey ha, infatti, riscontrato un problema muscolare al termine della seduta odierna di allenamento , che problabilmente non gli consentirà di accompagnare i compagni di squadra nella prima sfida di questo nuovo campionato, con i giallorossi impegnati in casa contro il Bologna di Vincenzo Italiano, nel match in programma sabato 23 agosto alle 20:45. L'ufficialità dell'acquisto di Bailey è arrivata in giornata da parte del club giallorosso, con il calciatore che è sbarcato a Fiumicino nella giornata di ieri. Preparativi per l'esordio annullati, dunque, in attesa di scoprire l'entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero, che saranno resi noti qualora l'esterno giamaicano dovesse sottoporsi a degli accertamenti.

Gasperini in difficoltà per l'infortunio di Bailey

Debutto sfortunato sui campi di Trigoria per Leon Bailey, nuovo attaccante della Roma, approdato in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto dall'Aston Villa. L'esterno giamaicano ha accusato un problema fisico al termine della seduta e sarà valutato in vista dell'esordio in campionato con il Bologna. Ulteriore grana per Gian Piero Gasperini, il quale contro i rossoblù avrà a disposizione pochissime opzioni per il reparto offensivo. La condizione di Paulo Dybala non è ottimale e al momento, visto il ballottaggio fra Dovbyk e Ferguson, Matias Soule è l'unico attaccante sicuro di un posto da titolare. Intanto oggi a Trigoria, alla presenza del Chief Football Operating Officer del club, Maurizio Lombardo, si è svolto un incontro tra la squadra, lo staff tecnico e l'arbitro Daniele Doveri in rappresentanza della CAN. Un'occasione per analizzare le novità regolamentari con il supporto di alcuni video prodotti dal settore tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri.