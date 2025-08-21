Bailey infortunato, la Roma: "Sospetta lesione miotendinea". Ora ulteriori esami

ROMA - Non è iniziata nei migliori dei modi l'avventura di Leon Bailey con la Roma. L'ex Aston Villa al termine del primo allenamento ha subito un infortunio di natura muscolare, nella giornata odierna ha svolto gli esami strumentali e questo è il comunicato ufficiale del club giallorosso: "Al termine della seduta di allenamento di mercoledì 20 agosto, Leon Bailey ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro. Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici per stabilire la precisa entità dell'infortunio. Bailey ha già iniziato il trattamento riabilitativo presso il centro sportivo Fulvio Bernardini". La sua presenza al debutto in campionato contro il Bologna è da escludere.