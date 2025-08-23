Gasperini: "Roma squadra compatta. I nuovi acquisti? Avevo già visto che..."

"Abbiamo giocato con coraggio, non è facile perché il Bologna ha degli attaccanti e una panchina di qualità. Sai che se sbagli ti possono castigare in qualunque momento. Ma noi abbiamo giocato con grande continuità nella fase di recupero palloni. Sotto l'aspetto tecnico la supremazia la ottieni con un gol più se sei più preciso. Però sono soddisfatto perché questa è la prima gara e non è facile per nessuno, nemmeno per squadre rodate" . Così Gian Piero Gasperini commenta il primo impegno di campionato, che ha visto la Roma imporsi sul Bologna di Vincenzo Italiano con il finale di 1-0 firmato Wesley , andato a segno con la complicità del pasticcio di Jhon Lucumì . La prossima giornata, i giallorossi saranno ospiti del Pisa di Juan Cuadrado nell'appuntamento in programma 30 agosto alle ore 20.45. A seguire, la sfida interna con il Torino di martedì 14 settembre.

Gasperini: "Giocato sempre corti e vicini"

Queste le parole del tecnico: "Averla fatta con questo spirito e in questo stadio con tanta gente e con questa prestazione contro una squadra ottima a noi dà grande forza per andare avanti - ha dichiarato ai microfoni Sky - . E' una bella convinzione. Il reparto che mi ha soddisfatto di più? Credo sia difficile fare una classifica perché siamo stati veramente compatti come squadra: molto corti, molto vicini. Gli attaccanti sono stati bravissimi anche in fase difensiva, mi è sembrata una squadra corta, precisa e aggressiva sui palloni. Nella prima mezz'ora anche qualità, meritavamo il vantaggio. Poi c'è stato il ritorno del Bologna e nel secondo tempo abbiamo giocato una partita di difficoltà difensiva, ma senza mai rinunciare a giocare. Direi che è andata bene sotto tutti gli aspetti, se fossimo stati più lucidi potevamo fare il secondo gol e la partita avrebbe avuto più serenità nel finale".

Gasperini: "Do un bel voto a tutti"

"Però il fatto che l'abbiamo dovuta soffrire è un'altra cosa positiva e un segnale che abbiamo un buon carattere. I nuovi acquisti? Stiamo parlando di ragazzi molto giovani con grandi margini. Ma già stasera hanno dato dimostrazione del loro valore e del loro motore insieme a una squadra già compatta, l'avevo già visto nel precampionato con buone gare all'estero con stadi pieni. Buona personalità e con un Bologna forte abbiamo messo in campo tante belle cose. Il fatto che il pubblico abbia apprezzato è motivo di orgoglio. Un bel voto a tutti i giocatori perché la prima gara non hai ben chiare le cose in campo, invece siamo partiti con il piglio giusto contro una squadra difficile come il Bologna. Abbiamo giocato un'ottima gara e questo ci dà molta spinta".