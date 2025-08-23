Sancho scarica la Roma, l'annuncio di Massara: "Non ci sono le motivazioni. Pellegrini può partire"

"Appena sono arrivato ho condiviso con Pellegrini e il suo agente l'intenzione di non rinnovare il suo contratto. Per non perdere il calciatore a zero, anche per la stessa volontà di Lorenzo, stiamo verificando se ci sono delle opportunità per lui. Ci sono otto giorni di tempo o il mercato di gennaio ". Lo ha detto a Sky il direttore sportivo della Roma , Frederic Massara a proposito della situazione di Lorenzo Pellegrini, in scadenza a giugno 2026 e in uscita dal club giallorosso.

Le parole di Massara

Sul mercato in entrata: "Sancho è forte ed è stato accostato a tutte le big italiane, ma è una suggestione, non mi pare ci siano le condizioni e soprattutto le motivazioni per portare avanti questa trattativa", ha aggiunto il ds giallorosso. "Sappiamo di dover completare l'organico e lo faremo in linea con il progetto che vogliamo costruire. L'arrivo di Gasperini è in funzione della creazione di valore e di una competitività. Il mister è straordinario, ha fatto cose indimenticabili nelle sue esperienze precedenti e confidiamo che possa ripeterle a Roma con un percorso di ragazzi su cui costruire, quindi prevalentemente giovani", ha aggiunto Massara.