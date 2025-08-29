Sancho, Gasperini lo scarica: "Non preghiamo nessuno. Dybala? Valore aggiunto"

ROMA - La Roma di Gian Piero Gasperini chiuderà il programma del sabato della seconda giornata facendo visita alla neo-promossa Pisa. Le parole dell'allenatore giallorosso nella conferenza stampa della vigilia partendo dalla situazione del mercato: "La cosa più interessante è stata la risposta dei giocatori, della squadra, di come in questi due mesi ormai sono stati partecipi, mi hanno sempre seguito, di come ci credono, di come si sono presentati alla prima di campionato, al di là della prestazione che è tutto quanto migliorabile, sicuramente con un grande spirito, e questo fa sicuramente onore a tutti quanti i ragazzi, e questa per me è la base di partenza. È chiaro che è la prima di campionato, siamo contenti di aver vinto contro un avversario ostico, difficile, adesso dobbiamo andare a seguito, a cominciare da domani, anche una partita molto insidiosa, come lo sono tutte le campionate in Serie A, però troviamo la squadra, è una piazza che dopo tanti anni ritorna in Serie A, con tanto entusiasmo, con tanta voglia di fare, e domani è un’altra bella partita. Poi quelle che sono le indicazioni sulla squadra, questo è poi chiaro che di partita in partita ci saranno sempre nuove indicazioni e nuovi obiettivi da raggiungere".
Sull'arrivo di Ziolkowski
"Ziolkowski lo ha scoperto Massara, mi fido. Si tratta di un profilo richiesto, l'ho visto solo in video. Avra sicuramente a disposizione spazio, vedremo quale sara il suo sviluppo, speriamo sia di alto livello. Ho sempre pensato che la squadra per essere sostenibile deve avere un gruppo omogeneo, solido e di giovani. Magari anche qualcuno in più. Sarebbe un successo che permette alla società di non guardare solo i profili top nel mercato, ma di crearseli in casa. Non so se si spende di meno, ma è una filosofia sostenibile. Ma la base devi averla, sennò non crescono i giovani".
Soddisfatti del reparto offensivo?
"Non ho mai pensato a questi obiettivi, vogliamo essere competitivi. Del mercato non possiamo ancora parlare, ci concentriamo sulla gara domani: cci sarà una squadra disposta a tutto. Per il resto c'è tempo. Da Ferguson, Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Baldanzi e Soulé, poi c'è anche Arena che mi ha incuriosito. Questo sarà il nostro attacco"
Su Sancho e Dybala
"Che risposta ha dato? Chiamalo (ride, ndr). Sapete tutto, non so quali sono i margini ora. Non dobbiamo pregare nessuno mai: vale per tutti, Sancho è una possibilità ma noi siamo una possibilità per lui. Se non la pensano così, starà dov'è. Io ho la sensazione che esiste una Roma. Dybala è un valore aggiunto. Soprattutto quando sta bene, quando è in una particolare condizione, ma soprattutto quando non ha problemi di natura fisica. È un grande giocatore, ha un piede straordinario, è un giocatore che dà dei valori aggiunti. Non sono tanti quelli che creano un gap così importante. Lui rientra sicuramente in quella fascia lì, ma nessun giocatore può essere, per quanto importante, spiazzante per la Roma. La Roma deve avere una sua identità, una sua capacità, una sua forza, a prescindere dall’individuo. Poi l’individuo indubbiamente può dare un qualcosa di più".
"Tatticamente non è un problema, perché va preso per le sue caratteristiche. Alla fase difensiva partecipano tutti, non esiste nessun giocatore oggi che non partecipa alla fase difensiva, vuol dire che giochi in inferiorità numerica. Come proprie caratteristiche va messo a suo agio e, difficilmente, Dybala può coprire una fascia di 70 metri, ma nelle sue zone di competenza può essere e deve essere assolutamente di aiuto alla squadra anche nella fase difensiva, altrimenti sarebbe un mezzo giocatore. Invece Dybala può essere un grande giocatore in tutte le fasi, è chiaro che quella che emerge e poi la sua capacità realizzativa ed è dove anche io mi auguro e spero che lui diventi molto determinante, sia come prolificità di gol, sia come assist, perché è un giocatore che le qualità migliori le ha lì, quindi non ci sono difficoltà di inserimento di ruolo per nessun giocatore.
Vanno sposate al meglio le qualità di ognuno per le sue capacità migliori, bisogna cercare di metterlo a proprio agio in questo. Sabato abbiamo giocato comunque con Hermoso a destra. Hermoso, probabilmente, non doveva essere neanche in ritiro, nei pensieri iniziali. Lui ha giocato a destra una partita di campionato difficile, non so quante volte nella sua carriera abbia giocato a destra, però ha fatto un’ottima gara e questa è la dimostrazione di quello che intendo. Poi è probabilmente un’emergenza, evidentemente sì, se devi giocare 38 partite c’è qualcosa che nella costruzione non hai fatto in modo migliore, però questo è quello che intendo e questo aspetto vorrei che fosse evidenziato, questa disponibilità dei giocatori perché questa è la base per cercare di fare un bel campionato".
Su Dovbyk
"Con me è stato positivo, si è impegnato moltissimo sempre. Non ho appunti da fargli: da lui domani mi aspetto che porti la sua energia per il risultato sperato".
Sul girone di Europa League
"Bello tosto, da battagliare subito perché in casa Lille e Stoccarda sono due ottime squadre. Il l’ho incontrato più di una volta e ho faticato. In trasferta sono tutte belle partite, andiamo due volte a Glasgow. Ce la dobbiamo sudare. Tutti dicono di arrivare tra le prime otto… se si può, sì".
