Sancho, Gasperini lo scarica: "Non preghiamo nessuno. Dybala? Valore aggiunto"

ROMA - La Roma di Gian Piero Gasperini chiuderà il programma del sabato della seconda giornata facendo visita alla neo-promossa Pisa . Le parole dell'allenatore giallorosso nella conferenza stampa della vigilia partendo dalla situazione del mercato: "La cosa più interessante è stata la risposta dei giocatori, della squadra, di come in questi due mesi ormai sono stati partecipi, mi hanno sempre seguito, di come ci credono, di come si sono presentati alla prima di campionato, al di là della prestazione che è tutto quanto migliorabile, sicuramente con un grande spirito, e questo fa sicuramente onore a tutti quanti i ragazzi, e questa per me è la base di partenza. È chiaro che è la prima di campionato, siamo contenti di aver vinto contro un avversario ostico, difficile, adesso dobbiamo andare a seguito, a cominciare da domani, anche una partita molto insidiosa, come lo sono tutte le campionate in Serie A, però troviamo la squadra, è una piazza che dopo tanti anni ritorna in Serie A, con tanto entusiasmo, con tanta voglia di fare, e domani è un’altra bella partita. Poi quelle che sono le indicazioni sulla squadra, questo è poi chiaro che di partita in partita ci saranno sempre nuove indicazioni e nuovi obiettivi da raggiungere".

Sull'arrivo di Ziolkowski

"Ziolkowski lo ha scoperto Massara, mi fido. Si tratta di un profilo richiesto, l'ho visto solo in video. Avra sicuramente a disposizione spazio, vedremo quale sara il suo sviluppo, speriamo sia di alto livello. Ho sempre pensato che la squadra per essere sostenibile deve avere un gruppo omogeneo, solido e di giovani. Magari anche qualcuno in più. Sarebbe un successo che permette alla società di non guardare solo i profili top nel mercato, ma di crearseli in casa. Non so se si spende di meno, ma è una filosofia sostenibile. Ma la base devi averla, sennò non crescono i giovani".

Soddisfatti del reparto offensivo?

"Non ho mai pensato a questi obiettivi, vogliamo essere competitivi. Del mercato non possiamo ancora parlare, ci concentriamo sulla gara domani: cci sarà una squadra disposta a tutto. Per il resto c'è tempo. Da Ferguson, Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Baldanzi e Soulé, poi c'è anche Arena che mi ha incuriosito. Questo sarà il nostro attacco"