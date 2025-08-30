Gasperini si gode la Roma degli ex Juve: "Voglio trattare Soulé come Dybala"

"Globalmente la prestazione è stat molto buona, abbiamo incontrato un Pisa molto organizzato e fisico, insidioso sulle palle aeree. Abbiamo rischiato all'inizio, poi nel secondo tempo abbiamo fatto veramente bene. Forse ci stava il secondo gol". Così Gian Piero Gasperini commenta il successo sul Pisa, che ha visto la Roma imporsi col finale di 1-0 firmato dall'ex Juve Matias Soulé : in campo nella ripresa anche l'altro ex bianconero Paulo Dybala . Un risultato valido per la seconda giornata di campionato e che segue il successo all'esordio contro il Bologna (1-0). La prossima giornata, i giallorossi ospiteranno il Torino di Marco Baroni nell'incontro in programma alle ore 12.30 del 14 settembre. Queste le parole del tecnico: "Dybala? Bellissima azione di reparto d'attacco, hanno scambiato tutti e tre i giocatori. Paulo ha scambiato con Ferguson e Soulé ha finalizzato benissimo. La partita l'abbiamo dominata a lungo, con squadre così forti fisicamente e che difendono devi avere delle giocate individuali e di reparto importanti. Koné ? Ha la capacità di giocare più largo o meno. Cristante era molto centrale, ma lui quando prende velocità diventa difficile contenerlo.

Gasperini: "Soulé ha fatto benissimo"

"È stato protagonista di tante azioni, ma sicuramente è un portatore di palla molto efficace - ha aggiunto ai microfoni Sky - . Dybala a sinistra? Soulé sulla destra riusciva più di tutti a saltare l'uomo, non volevo spostarlo di lì. Ma Paulo può giocare ovunque, da 10 avanzato. Chiaro che non lo porta all'interno a calciare di sinistra ma sono convinto che lui non debba per forza giocare nel ruolo di comfort. Può occupare diverse zone di campo. Sa sempre cosa fare, questa varietà la voglio creare anche in Soulé, poi sono tutti mancini in squadra. Però sono convinto che lo facciano tutti bene. Il merito di questi ragazzi e questo gruppo ereditato da Ranieri. Da subito mi ha seguito in modo straordinario, sono molto grato a loro. Forse il fatto che l'nano scorso hanno fatto un grande ritorno ma essere rimasti senza Champions. Gli è rimasta l'amarezza. Gruppo molto determinato e serio, disponibile. Quando ci sono queste componenti parti molto forte, poi speri che arrivi anche altro".

Soulé: "Con Dybala mi sono divertito"

Anche l'autore del gol che ha deciso la trasferta ha fatto il punto sulla gara: "Grazie alla fiducia che mi stanno dando ogni giorni mi sento meglio, so che posso fare molto di più e solo lavorando durante la settimana posso. Punti importantissimi, dobbiamo continuare su questa strada. Se mi sono divertito con Dybala? Ovviamente, certo. Non solo con lui, ma con tutti. Il gioco che proponiamo è di essere molto offensivi e giochiamo assieme. Sono con lui anche fuori dal campo, quando c'è lui in campo ci aiuta tanto dandoci un'altra cosa".