Sancho resta in Premier League, niente Roma: ecco in quale squadra giocherà

Jadon Sancho non arriverà in Serie A sponda Roma ma resterà in Premier League: l'esterno inglese si è accasato all'Aston Villa nell'ultimo giorno di mercato. E' sfumato così quello che doveva essere il colpo dell'estate per i giallorossi: fortemento voluto da Gasperini, il ds Massara e il presidente Friedkin non sono riusciti a convincere l'ex United e Chelsea che ha più volte rifiutato le avances della squadra capitolina. A nulla sono serviti anche i contatti diretti con il tecnico dei giallorossi. La volontà di Sancho è sempre stata quella di disputare la Champions League e non di scendere di categoria nelle competizioni europee.
I dettagli della trattativa
Il Manchester United e l'Aston Villa si sono accordati con la formula del prestito, così come già successo la scorsa estate tra i Red Devils e il Chelsea. Dopo tutta l'estate dietro ai capricci di Sancho, la Roma ora rischia di rimanere senza l'esterno sinistro tanto richiesto da Gasperini: al momento, in quel ruolo in rosa c'è solo El Shaarawy. In questi ultimi giorni, Massara sta cercando di affondare il colpo su Tyrique George del Chelsea, anche se il giocatore non convince in pieno il tecnico giallorosso.