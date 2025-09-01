Sancho resta in Premier League, niente Roma: ecco in quale squadra giocherà

Jadon Sancho non arriverà in Serie A sponda Roma ma resterà in Premier League: l'esterno inglese si è accasato all'Aston Villa nell'ultimo giorno di mercato. E' sfumato così quello che doveva essere il colpo dell'estate per i giallorossi: fortemento voluto da Gasperini, il ds Massara e il presidente Friedkin non sono riusciti a convincere l'ex United e Chelsea che ha più volte rifiutato le avances della squadra capitolina. A nulla sono serviti anche i contatti diretti con il tecnico dei giallorossi. La volontà di Sancho è sempre stata quella di disputare la Champions League e non di scendere di categoria nelle competizioni europee.