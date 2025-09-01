Tsimikas alla Roma: "Felice di essere qui, mi sento già a casa". E su Gasperini...

"Sono felice di essere qui. Fin dall'inizio, quando ho visto che un club come la Roma mi voleva, ero molto felice. Questo è un nuovo capitolo per me e la mia famiglia, motivo per cui sono contentissimo di essere qui e non vedo l'ora di iniziare, mi sento già a casa". Lo ha detto Kostas Tsimikas ai canali ufficiali della Roma nella sua prima intervista da calciatore giallorosso. Parlando della trattativa che lo ha portato nella Capitale dal Liverpool ha aggiunto: "Ho parlato un paio di volte con il direttore sportivo in videochiamata e mi ha spiegato quanto sia speciale giocare per questo club. Da parte mia, voglio ringraziare il presidente per aver reso possibile questo trasferimento, è grazie a lui che sono qui, ma ringrazio in generale tutti coloro che hanno avuto un ruolo nella trattativa. Quando un club come questo ti chiama non devi pensarci molto, io già conoscevo l'importanza di questo club, il supporto dei tifosi e sono entusiasta di indossare questa maglia".

Gasperini e il calore del tifo giallorosso

Ai quarti di finale dell'Europa League 2023/24, il Liverpool di Tsimikas affrontò l'Atalanta di Gasperini, che si impose con uno storico 0-3 ad Anfield, passando il turno. Ora il greco sarà allenato proprio da Gasp: "Mi ha colpito molto il modo in cui gestiva la squadra, soprattutto all'andata quando perdemmo 3-0 in casa. Per cui mi piace il suo stile di gioco e ho pensato che fosse adatto a me, perché amo spingermi in avanti, crossare e cercare il gol. Penso che sia un allenatore speciale e ho sempre avuto il desiderio di venire qui per farmi allenare e imparare da lui", ha dichiarato Tsimikas sul suo futuro allenatore. "Uno dei motivi principali per cui ho scelto di venire qui sono i tifosi, allo stadio sono sempre lì a sostenere la squadra. Per me è la cosa più importante perché ci serve il loro supporto quando siamo in difficoltà. Tifosi come loro ti spingono a dare il massimo", ha concluso il terzino sinistro. Nel frattempo, la Roma ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo al Bari di Ebrima Darboe.