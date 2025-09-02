Gasperini 'rimanda' il mercato della Roma: "La priorità era l'attacco, ma..."

ROMA - "Avevamo la voglia e la necessità di fare qualche operazione, ma per quanto riguarda me, pur con una società disponibile, le operazioni che c'erano all'ultimo momento non avrebbero portato un vantaggio tecnico". Lo ha detto Gian Piero Gasperini all'indomani della chiusura del calciomercato in un'intervista ai canali del club giallorosso. "L'ho detto altre volte e lo ribadisco, con la società c'è comunione di intenti, c'è feeling", ha aggiunto. Mentre rispondendo alle voci di presunte tensioni con il diesse Massara ha risposto: "Sono due mestieri diversi, io non partecipo alle trattative. Ci deve essere una sinergia importante tra noi e credo che la presenza della società quest'anno è stata più efficace che in altri anni".