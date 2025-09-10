Roma, allarme Wesley: problema muscolare con il Brasile, le condizioni

La prima sconfitta per Ancelotti sulla panchina del Brasile, arrivata contro la Bolivia nell'ultima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali, mette in allarme la Roma. Il nuovo terzino giallorosso Wesley è infatti rimasto in tribuna a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra, accusato prima della partita. Lo riporta TNT Sports Brazil, che spiega come il calciatore abbia viaggiato regolarmente assieme alla squadra verso l'Etadio Municipal de El Alto, situato a 4000 metri di altiduine, ma non è potuto scendere in campo. Al suo posto Ancelotti ha schierato dal primo minuto Vitinho, di proprietà del Botafogo.