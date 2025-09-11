Wesley, l'esito degli esami: la novità verso Roma-Torino

Sospiro di sollievo in casa Roma. Il fastidio muscolare accusato da Wesley, che gli ha impedito di scendere in campo nell'ultima partita del Brasile, è meno grave del previsto. Il terzino è rimasto in tribuna nella gara contro la Bolivia persa per 1-0 a causa di un problema alla coscia destra. Dal Brasile erano già arrivate rassicurazioni sul fatto che l'infortunio non fosse serio. La conferma è arrivata dagli esami strumentali a cui si è sottoposto, che hanno evidenziato un sovraccarico al ginocchio, senza lesione né infiammazione. Wesley potrà dunque essere a disposizione di Gasperini per il match casalingo con il Torino di domenica 14 settembre. A Gasp la scelta se rischiarlo dal primo minuto o tenerlo come arma a gara in corso, schierando dall'inizio l'olandese Rensch.