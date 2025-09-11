Tuttosport.com

Wesley, l'esito degli esami: la novità verso Roma-Torino

Il terzino giallorosso si è sottoposto ad accertamenti dopo il problema muscolare accusato in Nazionale
Sospiro di sollievo in casa Roma. Il fastidio muscolare accusato da Wesley, che gli ha impedito di scendere in campo nell'ultima partita del Brasile, è meno grave del previsto. Il terzino è rimasto in tribuna nella gara contro la Bolivia persa per 1-0 a causa di un problema alla coscia destra. Dal Brasile erano già arrivate rassicurazioni sul fatto che l'infortunio non fosse serio. La conferma è arrivata dagli esami strumentali a cui si è sottoposto, che hanno evidenziato un sovraccarico al ginocchio, senza lesione né infiammazione. Wesley potrà dunque essere a disposizione di Gasperini per il match casalingo con il Torino di domenica 14 settembre. A Gasp la scelta se rischiarlo dal primo minuto o tenerlo come arma a gara in corso, schierando dall'inizio l'olandese Rensch.

