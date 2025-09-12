Soulé e il feeling con Gasperini: "Pensavo fosse più difficile, adesso..."

ROMA - Matias Soulé sempre più al centro della Roma . L'ex Juventus ha faticato nei primi travagliati mesi alla Roma ma sotto la gestione di Claudio Ranieri si è rivelato una pedina chiave nella rimonta dei giallorossi. Anche per Gasperini l'argentino ricopre un ruolo importante come testimoniano il gol decisivo per il successo a Pisa e anche la nuova posizione in campo (più vicino alla porta). Domenica la Roma ospiterà il Torino nel match del mezzogiorno dove Matias, molto probabilmente, sarà ancora titolare e forse in tandem con Dybala . Il giocatore ha parlato ai microfoni di Sky Sport proprio sul suo ambientamento al metodo Gasp: "All'inizio pensavo che sarebbe stato più difficile adattarmi alle nuove richieste del Mister ma adesso devo dire che mi sto trovando molto bene. Con Gasperini mi trovo bene, ci chiede di giocare rivolti verso la porta e di far girare tanto la palla. Mi piace il suo gioco perché più stiamo in area e più riusciamo a creare: è un aspetto fondamentale, non solo per me ma in generale per tutti gli attaccanti della squadra".

Soulé: "Gol all'Olimpico spero il prima possibile"

Presente ad un evento legato allo sponsor tecnico in a Roma Soulé ha parlato dell'importanza del gol all'Olimpico che ancora manca: "Ci penso tanto e spero che possa arrivare il prima possibile. Non so perché ho fatto gol solo fuori casa, esultare con i nostri tifosi sarebbe bellissimo e non vedo l'ora di poterlo fare".

L'intesa con Dybala

"Ci siamo allenati insieme in questa settimana di sosta, non so che cosa deciderà il mister ma dobbiamo partire come abbiamo finito le prime due partite. Sarà fondamentale continuare così".

Sogno Mondiale

"Quello è sempre un sogno, ovviamente avendo continuità qui è più possibile arrivare in Nazionale".

Sul ruolo

"Adesso mi sto trovando bene più in mezzo al campo. Prima con Ranieri facevo l'esterno, era una questione di abitudine e di adattamento ma in questo ruolo mi sto trovando molto bene e spero di crescere ancora tanto".

Prossimo leader giallorosso?

"Spero di poter fare il meglio per i miei compagni e aiutarli in tutte le fasi. Quello è l'importante. E ovviamente di vincere ogni partita e portare più punti possibile. Speriamo che sia un anno bello e di raggiungere gli obiettivi".