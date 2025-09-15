Dybala, ennesimo infortunio: salta il derby Lazio-Roma e non solo

Dopo una prestazione non brillante nel primo tempo di Roma-Torino, Paulo Dybala era stato sostituito nell'intervallo per un fastidio muscolare alla coscia sinistra accusato dopo aver calciato una punizione. Dalle parole di Gasperini nel postpartita non sembrava nulla di grave, ma oggi è arrivato il verdetto amaro per i giallorossi. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l'argentino hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado alla coscia sinistra. Previsto uno stop di circa due settimane per la Joya, che salterà il derby di domenica 21 settembre e le partite contro il Nizza in Europa League e il Verona. La Roma spera di recuperarlo tra la gara con il Lille di giovedì 2 e la trasferta di Firenze di domenica 5 ottobre, altrimenti se ne riparlerà per Roma-Inter dopo la pausa nazionali.