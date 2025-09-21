Gasp, urlo Derby: "Pellegrini, non avevo dubbi. Roma in grande crescita"

La Roma si aggiudica il derby della Capitale con una vittoria per 1-0 sulla Lazio , regalando ai propri tifosi una serata di festa e intensità. Alla guida dei giallorossi, Gasperini si è detto soddisfatto della prestazione della squadra, ma soprattutto ha voluto sottolineare la prova di Pellegrini , decisivo e ispirato dopo un periodo non proprio semplice tra voci di mercato e la scelta di togliergli la fascia da capitano. Il centrocampista, perrò, ha firmato una prova convincente , dopo settimane di lavoro silenzioso e attento in allenamento, convincendo il tecnico a dargli fiducia in una gara dal peso specifico enorme. Un segnale importante anche in ottica futura, perché oltre al risultato, la Roma ha mostrato segnali di crescita: "Siamo in crescita, possiamo avere alti e bassi ma voglio vedere miglioramenti di squadra e individuali come per esempio Rensch. Dobbiamo migliorare questa rosa, ma sono soddisfatto di come stanno lavorando".

Gasperini: “Pellegrini ha qualità, non ho avuto dubbi”

Nel post partita, intervistato ai microfoni di DAZN, Gasperini ha spiegato la scelta di schierare Lorenzo Pellegrini dal primo minuto, evidenziando l’impegno mostrato dal giocatore durante la preparazione: "Per fortuna ho la possibilità di vedere gli allenamenti, Pellegrini si è allenato molto bene in queste settimane e non ho avuto dubbi a schierarlo perché è un ragazzo di grande qualità", ha affermato l’allenatore giallorosso. Soddisfatto della prova collettiva, il tecnico ha però sottolineato come la squadra, una volta in superiorità numerica, abbia perso un po’ di lucidità: "Molto soddisfatto della prestazione fino alla superiorità numerica, lì abbiamo rischiato di compromettere una gara che avevamo giocato bene", ha ammesso. Nel suo ragionamento, Gasperini ha tenuto a precisare che il contributo di Pellegrini va oltre la rete segnata: "Non posso parlare del pregresso, ho trovato un ragazzo maturo e un giocatore di qualità. Il cuore ce l'ha lui come un po' tutti, non è che è ha messo di più perché è di Roma, è un giocatore forte e se diventa un atleta alza di molto il suo livello di giocatore".

“Cresciamo in attacco, ma si può fare meglio”

Un passaggio importante dell’intervista è stato dedicato anche alla fase offensiva della squadra, su cui Gasperini ha ammesso che c’è ancora margine di miglioramento. Riconoscendo le doti balistiche di Pellegrini, ha voluto chiarire: "Ha nelle corde la capacità di calciare benissimo, con tempi di inserimento di assoluto valore ma non deve essere il suo marchio di fabbrica: deve giocare da centrocampista avendo la possibilità anche di segnare", ha spiegato. Sulle condizioni della squadra: "La squadra sta bene, abbiamo avuto una difficoltà col Torino: non siamo riusciti a giocare su buoni ritmi ma venivamo da una settimana difficile". Guardando agli altri reparti offensivi, il tecnico ha promosso le prestazioni di alcuni elementi, pur mantenendo un tono critico costruttivo: "Ferguson e Soulé hanno fatto una ottima gara, anche Dovbyk quando è entrato. In base alla loro crescita alzeremo il livello delle prestazioni e questo vale anche per esterni e difensori", ha dichiarato. Infine, ha ribadito la necessità di crescere coralmente: "Abbiamo bisogno di migliorare la nostra fase offensiva", ha chiuso, evidenziando il lavoro che ancora c’è da fare per rendere la Roma più incisiva sotto porta.