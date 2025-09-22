Roma, Wesley in gruppo: nel mirino la sfida col Nizza. Le ultime su Dybala

Dopo la vittoria nel derby, questa mattina la Roma ha ripreso gli allenamenti in vista dell'esordio in Europa League di mercoledì 24 settembre contro il Nizza. La buona notizia riguarda Wesley, che è tornato in gruppo e mette nel mirino la trasferta in Francia. Smaltito dunque il virus intestinale che lo ha costretto a saltare la sfida con la Lazio. Ancora assenti, invece, Dybala e Bailey. L'argentino punta a rientrare il 28 settembre contro l'Hellas Verona o al più tardi il 5 ottobre in casa della Fiorentina. Per il giamaicano se ne riparlerà dopo la pausa nazionali.
L'allenamento odierno della Roma
Non preoccupano le condizioni di Hermoso, anche lui assente nella stracittadina per un infortunio al polpaccio: problema smaltito dallo spagnolo. In Europa League mancheranno Vasquez, Baldanzi e Ziolkowski: i primi due non sono stati inseriti in lista Uefa, mentre il polacco dovrà scontare un turno di squalifica. Tutti gli altri saranno regolarmente a disposizione di Gasperini. Non si esclude qualche novità di formazione dopo le fatiche del derby, anche se l'obiettivo è iniziare al meglio il percorso europeo, anche alla luce della prossima sfida altrettanto impegnativa all'Olimpico del 2 ottobre contro il Lille. Domani i giallorossi svolgeranno la rifinitura alle 15 a Trigoria prima della partenza per Nizza, dove è prevista alle 19:30 la conferenza stampa di Gasperini.