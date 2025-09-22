Roma, Wesley in gruppo: nel mirino la sfida col Nizza. Le ultime su Dybala

Dopo la vittoria nel derby, questa mattina la Roma ha ripreso gli allenamenti in vista dell'esordio in Europa League di mercoledì 24 settembre contro il Nizza. La buona notizia riguarda Wesley, che è tornato in gruppo e mette nel mirino la trasferta in Francia. Smaltito dunque il virus intestinale che lo ha costretto a saltare la sfida con la Lazio. Ancora assenti, invece, Dybala e Bailey. L'argentino punta a rientrare il 28 settembre contro l'Hellas Verona o al più tardi il 5 ottobre in casa della Fiorentina. Per il giamaicano se ne riparlerà dopo la pausa nazionali.