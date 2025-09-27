ROMA - Vincere contro il Verona permetterebbe a Gasperini di chiudere una settimana perfetta sulla panchina della Roma . Vittoria nel derby, esordio con successo a Nizza in Europa League e altri tre punti in campionato sarebbero benzina per il motore della formazione giallorossa che all'Olimpico attende gli scaligeri di Zanetti . Gasperini ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida: "A parte Bailey e Dybala sono tutti a disposizione. Non sono mai per un turnover ampio: chi sta bene gioca. E in questo periodo serve continuità, fissare situazioni di gioco dove stiamo crescendo. La squadra continua a esprimersi meglio. Non si tratta di un problema fisico: quando stai bene puoi continuare a giocare e ci sono sempre cinque cambi. Ma qualcosa potrei cambiare in vista anche dei prossimi impegni".

La miglior partenza di Gasperini?

E' la miglior partenza di Gasperini in carriera: "Non saprei, ho giocato parecchi campionati. Questa è una buona partenza sul piano dei risultati, ora mi preme vedere la squadra crescere con nuove certezze sulle prestazioni. Prima di raccogliere bisogna seminare. E voglio continuare a inserire sempre più giocatori affidabili". Ancora poca produzione offensiva: "Sugli inserimenti e la partecipazione di tutti, anche nella costruzione del gioco. Il gol di Mancini è stato importante ed efficace per come ha attaccato la porta: lo possiamo fare con più giocatori. Penso che l'efficacia di tutta la manovra rende gli attaccanti prolifici". E su possibili cambiamenti tattici: "Si possono adottare soluzioni diverse tra difesa e centrocampo, il tipo di scalata è lo stesso. A Bergamo lo avevo fatto, ma quando stai tanti anni è più semplice attuare variazioni. Ora dobbiamo consolidare certezze come l'inserimento dei difensori. La partita contro il Verona è diversa rispetto al Nizza: se non hai forza ed energia rischi di perderla, perché loro hanno velocità e creano pericoli. Ma arriviamo da due vittorie, dobbiamo avere l'entusiasmo di giocare su ritmi diversi rispetto al Torino".

Soulé fondamentale, Dovbyk-Ferguson...

Poi passa ai singoli, partendo da Dovbyk: "Se la gioca sempre con Ferguson a seconda di momenti e partite. Dovbyk mi sembra in crescita atleticamente e molto rispetto a inizio ritiro. La sua crescita passa attraverso questo per mascherare alcune difficoltà tecniche che ha. Con una grande condizione migliorerà anche sotto l'aspetto tecnico". Sui nuovi Ghilardi e Ziolkowski: "Stanno facendo bene allenandosi nel modo giusto. Arriverà anche il loro momento, davanti hanno quattro giocatori che stanno facendo qualcosa di notevole". E su una Roma ancora molto 'Ranierizzata' chiarisce: "Potete giudicare meglio voi che avete visto entrambe le situazioni, non posso fare paragoni. Noi, da Svilar a Soulé, abbiamo otto-nove giocatori molto affidabili e presenti. Sempre competitivi e che rappresentano il nucleo portante della squadra. Sarà importante poi inserire a questo blocco anche altri come Pellegrini, Rensch, Tsimikas...". Infine una battuta sul Verona: "Arriviamo dalla vittoria nel derby e dal bell'esordio in Europa League, dobbiamo avere l'entusiasmo giusto e la forza di non fare la partita vista con il Torino nonostante le difficoltà siano le stesse".