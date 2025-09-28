Gasperini: "Roma prima? Piacevole. Svilar top, Pellegrini e Dovbyk recuperati. E grazie a Mel Gibson!"

Vola la Roma di Gian Piero Gasperini . I giallorossi dopo il successo nel derby contro la Lazio , vincono anche contro il Verona . La sfida termina 2-0 con i gol di Dovbyk e Soulé . Nonostante l'ottima prestazione i gialloblù di Paolo Zanetti non riescono ad andare via dall'Olimpico con dei punti. La Roma, invece, sogna: con il risultato maturato sull'Hellas scavalca la Juve e si piazza momentaneamente al primo posto in classifica con 12 punti al pari del Napoli (in attesa della sfida di stasera tra i partenopei e il Milan di Allegri, attualmente a 9). Eppure Gasperini, nel post gara, trova degli spunti di riflessioni e degli elementi su cui migliorare.

Gasperini analizza Roma-Verona

Così il tecnico giallorosso a Dazn: "Arrabbiatura in alcuni momenti? No, mi rendevo conto della difficoltà di diversi giocatori oggi: la prima volta che giochiamo 3 gare in 1 settimana, non con tutti evidentemente siamo riusciti a recuperare al meglio. Non ce l’aspettavamo, dovremo valutare anche questo. Squadra lunga? Indubbiamente abbiamo avuto difficoltà che nelle altre gare non avevamo avuto. Alcuni giocatori sempre efficaci e precisi oggi hanno avuto difficoltà maggiore, e quando il Verona veniva su riusciva a palleggiare e a giocare con più facilità. Peccato perché quando siamo ripartiti avevamo spesso la possibilità di essere incisivi: abbiamo sofferto un po’ più del dovuto questo tipo di partita".

"Svilar gran portiere. E sul primo posto..."

Anche oggi Svilar grande protagonista: "Se i numeri della Roma sono questi in fase difensiva molto è anche merito di Svilar: spesso è protagonista, e quando non fa parate eccezionali è sempre garanzia e sicurezza nella gestione del gioco. Oggi ha fatto un’uscita di un tempismo incredibile (su Orban, ndr). Indubbiamente abbiamo un grande portiere".

In attesa del positicipo, Roma temporaneamente prima: "Piacevole, questi risultati fanno piacere: ma in questo momento dobbiamo fare valutazioni di partita in partita, il campionato è lungo. Dobbiamo crescere, migliorare, recuperare più giocatori come fatto con Pellegrini, Hermoso e Dovbyk. Aspettiamo di recuperare anche qualche infortunato, oggi ha esordito Ziolkowski. Ci sono ragazzi che possono darci una mano, specie se avremo queste difficoltà nell’affrontare 3 gare in una settimana". Infine: "Abbiamo conquistato Mel Gibson che era sugli spalti? Beh, questo è fondamentale… (ride, ndr). Comunque per quelli della mia generazione è un idolo, e vuol dire che ha portato fortuna: lo inviteremo spesso".