Massara: “Dybala? Tema rinnovi non ancora affrontato, non è l’unico in scadenza”

A tutto Frederic Massara . Il direttore sportivo della Roma , pochi minuti prima dell'inizio della sfida di Europa League dei giallorossi contro il Lilla , ha trattato vari temi. Tra questi il più caldo quello relativo a Paulo Dybala (che ha annunciato nelle scorse ore come stia per diventare papà ): sia per quanto riguarda le condizioni fisiche e i tempi di recupero, ma anche sull'eventualità del rinnovo di contratto , con l'accordo tra le parti in scadenza il 30 giugno 2026.

Massara: Roma-Lilla e Dybala

Il diesse dei giallorossi si è così espresso sulla 'Joya' ai microfoni di SkySport: "I tempi di recupero di Dybala? Sta recuperando bene, ci auguriamo possa essere disponibile per domenica (contro la Fiorentina, ndr)". Poi sul contratto in scadenza il prossimo giugno: "Non è l'unico in scadenza: il tema dei rinnovi non è stato affrontato, ora ci concentriamo su queste partite". Poi sul match contro il Lilla: "Stasera quattro nuovi acquisti dal primo minuto? Ci sono diverse soluzioni a disposizione del mister e chiaramente lui valuta di partita in partita chi far giocare. Tra l'altro stiamo attraversando un periodo intenso, con moltissimi impegni, quindi è giusto ruotare l'organico. Consideriamo di avere un organico abbastanza profondo e ci auguriamo che i risultati ci diano ragione".

Pellegrini: "Felice di aver ritrovato continuità. Col mister..."

Prima del fischio d'inizio del match ha parlato anche Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista, dopo un periodo non semplice, ha vissuto un importante riscatto personale decidendo l'ultimo derby contro la Lazio. Così a Sky Sport: "Ho lavorato tanto per questo ed è quello che conta per me, per il mister e per i miei compagni. Sono contento di aver ritrovato questa continuità. Sto lavorando per stare sempre meglio, perché penso che si possa fare sempre meglio. Con il mister abbiamo un bel rapporto, ci siamo sempre detti le cose come stavano e io questo lo apprezzo tanto. Sto cercando di fare quello che mi chiede e di migliorarmi. È il campo che decide alla fine e sono convinto di dover migliorare ancora su quello che lui mi chiede".