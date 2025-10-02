Gasperini e i tre errori dal dischetto: “Non mi è mai capitato. Credo sia un evento quasi unico"

ROMA - "Non mi era mai capitato di sbagliare tre rigori nella stessa occasione . È una situazione quasi unica, casuale. È successo e ha compromesso il risultato, perché nel secondo tempo abbiamo spinto forte, rischiando qualcosa. Quel rigore poteva dare una svolta positiva alla partita. Ma credo che usciamo comunque con qualche valore in più". Lo ha detto a Sky Sport il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, al termine del match di Europa League perso contro il Lilla, parlando del penalty sbagliato due volte da Dovbyk e poi da Soulè. "Ripercussioni negative? Siamo uomini di sport e non bisogna abbattersi. Si gioca ogni tre giorni, questo è lo sport e chi lo pratica deve essere felice quando vince e archiviare le sconfitte. Non esiste abbattersi ", le parole del tecnico.

L'analisi di Roma-Lilla

"Siamo andati in svantaggio molto presto e li abbiamo messi nella condizione migliore per giocare, vista la loro velocità - l'analisi di Gasperini sul ko della Roma con il Lilla -. Al di là di qualche errore sul piano tecnico, la squadra ha fatto una partita con grande voglia e grande ritmo, inseguendo il risultato fino alla fine. Abbiamo concesso qualcosa, ma in Europa le partite sono molto aperte. Lo spirito della squadra è stato alto, così come l'intensità", ha spiegato Gasperini. Domenica c'è la Fiorentina e Gasperini non sembra essere ottimista su una possibile convocazione di Dybala: "Non lo so, vediamo domani. Non si è ancora allenato con la squadra e non so se riuscirà a farlo domani", ha concluso.

Le parole di Svilar

"Potevamo fare meglio, almeno pareggiarla, se non vincerla. Ma andiamo avanti. Abbiamo fatto qualche errore in più del solito". Lo ha detto a Sky Sport il portiere della Roma, Mile Svilar dopo la sconfitta per 1-0 contro il Lille in Europa League. I giallorossi hanno sbagliato tre volte un rigore assegnato dall'arbitro, che lo ha fatto ripetere prima per l'ingresso anticipato di un difensore e poi per l'errato posizionamento dell'estremo difensore: "Chi va a tirare ha tanto coraggio. Il prossimo rigore andrà bene", ha aggiunto il portiere che ha negato due volte il raddoppio ai francesi: "Faccio il mio, peccato per il gol in avvio di gioco. Potevamo evitarlo".