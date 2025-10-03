Dybala finalmente in gruppo: Gasperini sorride per Fiorentina-Roma

Gasperini e la Roma possono finalmente sorridere: Paulo Dybala è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e si candida per una convocazione nella delicata sfida contro la Fiorentina . Un ritorno che potrebbe rappresentare una svolta importante per i giallorossi, reduci da una clamorosa e dolorosa sconfitta casalinga contro il Lilla nella seconda giornata del super girone di Europa League. Una partita iniziata in salita e finita tra i rimpianti, con errori pesanti dagli undici metri che hanno negato il pareggio. Intanto, l’attenzione si sposta sul campionato, dove i ragazzi di Gian Piero Gasperini cercano risposte e soprattutto punti. In questo contesto, l’argentino rappresenta una carta fondamentale da giocare.

Dybala torna a disposizione: i dettagli sulle sue condizioni

Paulo Dybala ha finalmente lasciato alle spalle l'infortunio muscolare che lo aveva costretto ai box dallo scorso 14 settembre, quando aveva riportato una lesione di basso grado alla coscia sinistra durante la partita contro il Torino. Dopo settimane di lavoro personalizzato e una fase di recupero gestita con grande cautela dallo staff medico romanista, l’argentino ha superato con successo i test fisici e si è allenato regolarmente con il gruppo nelle ultime sessioni. Le sue condizioni sono state monitorate passo dopo passo e le risposte sono state tutte positive. In vista della sfida contro la Fiorentina, Dybala appare pronto per una convocazione: difficile vederlo subito titolare, ma rappresenterà una pedina fondamentale a gara in corso. La sua presenza garantisce qualità e imprevedibilità, due aspetti che sono mancati alla Roma nelle ultime uscite. Gasperini potrà così contare su un’alternativa di lusso, capace di cambiare il volto della partita anche in pochi minuti.