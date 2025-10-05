Gasperini e la Roma da Scudetto con Dybala e Soulé davanti: "Lui sempre lì. E Pellegrini...."

"Gli spazi erano indubbiamente invitanti siamo riusciti a sfruttarli bene. Più con Dybala in qualche situazione. A chiudere la partita c’era anche un po’ di fatica. Abbiamo preferito gestirla. Un grosso rischio lo abbiamo avuto sul tiro di Gosens . Il tiro dalla distanza di Piccoli era difficile da evitare". Così Gian Piero Gasperini commenta la gara contro la Fiorentina di Stefano Pioli , che ha visto la Roma ribaltare lo svantaggio e centrare 5ª vittoria in Serie A . Al Franchi, la Viola sblocca le marcature al 14' minuto con l'ex Juve Moise Kean . Poi, la rete dell'altro ex bianconero Matias Soulé a pareggiare i conti al 22' e il raddoppio di Bryan Cristante al 30' per il definitivo 2-1. Un risultato che vale il comando della classifica con 15 punti, in attesa di conoscere l'esito della sfida tra Juventus e Milan . L'agenda dei giallorossi mette ora in programma il doppio appuntamento all'Olimpico contro l'Inter in campionato (18/10) e Viktoria Plzen in Europa League (23/10), dove sono inoltre chiamati a riscattare la sciagurata e inconsolabile sconfitta contro il Lilla . Queste le parole di Gasperini al termine del match: "Abbiamo controllato bene. Ci sono stati episodi singolari - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Nel secondo tempo è vero che non producevamo tante ripartenze, ma abbiamo rischiato pochissimo. Il calcio d’angolo chiesto al posto del calcio di rigore? Sì, quella è una nostra qualità".

Gasperini: "Dybala con Soulé? Era un'emergenza"

"Ora dobbiamo diventare forte anche sui rigori (ride, ndr). Dovbyk e Dybala? In questo momento Dybala e Pellegrini sono i giocatori con più qualità tecnica - ha aggiunto - . Hanno anche prodotto delle buone situazioni. Sono stati anche abili nel controllare e difendere la palla. Tra Dzeko, Kean e piccoli potevamo subire molto di più. Capaci di spezzare l’azione e la continuità alla manovra della Fiorentina. Dybala e Soulé in attacco in futuro? Il futuro non è questo, ma è un’emergenza perché Ferguson aveva un problema alla caviglia che ha riportato dopo la partita contro il Lille. La sua tecnica non la perde mai e può giocare in ogni ruolo di attacco. Nel mio pensiero lui è un giocatore che deve giocare la davanti. La classifica? Sono molto contento per la gente, per la squadra e per i giocatori in particolare. Abbiamo fatto sei partite e qualcuno, giustamente, non ci ha dato ancora credito per stare in quella posizione. Questi ragazzi hanno una grande applicazione. Un premio grande per loro e sono felice per loro. Complimenti a questi ragazzi".

Gasperini: "Dybala falso nueve? Spero di no"

"Abbiamo fatto una bella prestazione contro una bella squadra. Siamo stati bravi a rimontare per la prima volta in stagione, pareggiando con un bel gol. In fase difensiva siamo sempre stati lucidi. In attacco potevamo fare meglio perché la partita è rimasta aperta ma comunque usciamo da qui con un risultato più che positivo - ha aggiunto in conferenza stampa - . Soulé ha un ottimo piede e se riesce ad arrivare più vicino alla porta può diventare ancor più pericoloso. Giocando con Baldanzi e Dovbyk abbiamo dato più profondità. Soulé sta facendo bene ed è in crescita. Abbiamo un modo di giocare efficace quando la partita è più aperta, mentre facciamo più fatica con difese più chiuse. Dobbiamo migliorare in questo ma la squadra dimostra di avere una buona personalità. In svantaggio anche oggi non ci siamo disuniti e abbiamo creduto al nostro modo di stare in campo. Se ci aspettavamo questo inizio? Mi hanno seguito fin da subito dandomi credito fin da subito. Stiamo facendo un percorso tutti insieme e i risultati ci aiutano, anche se possiamo migliorarci sotto il profilo tecnico. Ferguson? Ha avuto un problema alla caviglia giovedì e non è ancora al meglio. Dybala falso nueve? Spero di no, ma in emergenza sì (ride, ndr). Lui può fare di tutto e oggi c'era bisogno. Con la sua tecnica ha smorzato la continuità di azione della Fiorentina. Quando ha la palla tra i piedi siamo tranquilli che difficilmente venga persa. Celik? Anche l'anno scorso mi piaceva particolarmente quando l'ho visto. Per me è un giocatore affidabile e molto duttile. Ha capacità di corsa e tecnica, può evolversi ancor di più. Sono quei giocatori che dove li metti stanno. Lui è uno dei nostri punti di forza".