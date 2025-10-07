Soulé si è preso la Roma, è la stella di Gasperini: contro l’Inter la prova del nove

Una sosta in vetta e a Trigoria sbarcano i Friedkin. Ufficialmente per l’assemblea Eca che prenderà il via oggi a Roma, ma la presenza nella Capitale della proprietà sarà anche un modo per confrontarsi con dirigenza e allenatore dopo un avvio di stagione che dentro la società ha soddisfatto tutti. Quindici punti su diciotto conquistati nelle prime sei giornate della Serie A, la miglior difesa del campionato e un primo posto che in pochi pronosticavano a luglio. Non è tutto rosa e fiori, sia chiaro, perché ad aiutare la Roma in questi primi turni c’è stato sicuramente un calendario più agevole (alla ripresa arriveranno le sfide con le milanesi) che ha permesso di ‘nascondere’ il problema del gol. Ad oggi, infatti, non c’è ancora un vero centravanti titolare e il valore aggiunto di questa prima parte di campionato si chiama Matias Soulé. Tre gol e due assist, partecipando così a cinque dei sette gol della Roma in campionato. Tradotto: si è fatto carico della squadra al posto dell’infortunato Dybala, raccogliendo un testimone pesante e che già lo scorso anno aveva iniziato a ereditare. La crescita di Matias nasce infatti con Ranieri, il cui primo merito è stato quello di porre un veto sul suo trasferimento che a gennaio sembrava certo. L’argentino invece è rimasto e ha iniziato a cambiare marcia, non a caso nel 2025 sono sette le reti stagionali, di cui quattro proprio sotto la gestione Ranieri.
Contro l'Inter la prova del nove
In estate, poi, nuovo veto: i migliori non si cedono, per questo lui, Ndicka e Koné, nonostante le offerte, non si sono mossi dalla capitale e oggi rappresentano la colonna portante della Roma di Gasperini. Proprio il tecnico ex Atalanta fin da subito ha puntato su Matias, iniziando a lavorarci dal pre campionato consapevole soprattutto della fragilità di Dybala e di quanto sarebbe servito un giocatore di talento per dare fantasia alla manovra giallorossa. Rispetto al passato lo ha avvicinato la porta aumentando così la sua pericolosità in zona gol e i risultati si sono visti subito. "Ma può fare ancora meglio", ha ribadito Gasperini dopo la vittoria contro la Fiorentina. Ora l'obiettivo è quello di “riempire” la partita, ovvero essere meno discontinuo nei 90 minuti, perché i colpi di classe li ha e lo ha dimostrato da inizio campionato. Ma per il salto di qualità definitivo serve una maggiore presenza in partita. Ci lavorerà il giocatore durante la sosta che passerà a Trigoria, in attesa della ripresa fissata contro l'Inter. Un'altra prova del nove non solo di Matias, ma di tutta la Roma che vuole continuare a rimanere in vetta.