Soulé si è preso la Roma, è la stella di Gasperini: contro l’Inter la prova del nove

Una sosta in vetta e a Trigoria sbarcano i Friedkin. Ufficialmente per l’assemblea Eca che prenderà il via oggi a Roma, ma la presenza nella Capitale della proprietà sarà anche un modo per confrontarsi con dirigenza e allenatore dopo un avvio di stagione che dentro la società ha soddisfatto tutti. Quindici punti su diciotto conquistati nelle prime sei giornate della Serie A, la miglior difesa del campionato e un primo posto che in pochi pronosticavano a luglio. Non è tutto rosa e fiori, sia chiaro, perché ad aiutare la Roma in questi primi turni c’è stato sicuramente un calendario più agevole (alla ripresa arriveranno le sfide con le milanesi) che ha permesso di ‘nascondere’ il problema del gol. Ad oggi, infatti, non c’è ancora un vero centravanti titolare e il valore aggiunto di questa prima parte di campionato si chiama Matias Soulé. Tre gol e due assist, partecipando così a cinque dei sette gol della Roma in campionato. Tradotto: si è fatto carico della squadra al posto dell’infortunato Dybala, raccogliendo un testimone pesante e che già lo scorso anno aveva iniziato a ereditare. La crescita di Matias nasce infatti con Ranieri, il cui primo merito è stato quello di porre un veto sul suo trasferimento che a gennaio sembrava certo. L’argentino invece è rimasto e ha iniziato a cambiare marcia, non a caso nel 2025 sono sette le reti stagionali, di cui quattro proprio sotto la gestione Ranieri.