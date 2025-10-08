Soulé, Totti stupito: “Fa la differenza. Spero di vederlo con la maglia dell’Italia”

"La squadra è partita con il piede giusto: nessuno si aspettava questa partenza, speriamo che possa continuare su questa strada". A dirlo è Francesco Totti, che ai microfoni di Amazon Prime ha detto la sua in merito all'avvio di stagione della Roma, passata sotto la gestione di Gian Piero Gasperini. Reduci dal successo in rimonta al Franchi, i giallorossi sono rientrati dalla sesta giornata di Serie A con 15 punti - a pari merito con il Napoli che al Maradona ha anch'esso ribaltato il vantaggio del Genoa - frutto di 5 vittorie e 1 ko. L'agenda di Matias Soulé e compagni prevede ora il doppio appuntamento all'Olimpico con l'Inter il 18 ottobre in campionato e con il Viktoria Plzen giovedì 23 in Europa League. E proprio l'ex esterno della Juventus, a segno alla seconda contro il Pisa, nonché contro Verona e Fiorentina, ha guadagnato l'attenzione della leggenda giallorossa.