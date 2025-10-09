Roma, Friedkin a Trigoria: incontro con la squadra, "Gasperini fantastico e serio"

La voce del padrone. Non è l’album di Franco Battiato , ma potrebbe essere il titolo della giornata di ieri in casa Roma . Perché dopo un’estate in cui a parlare sono stati Gasperini, Ranieri e Massara, questa volta a scendere in campo è stato Dan Friedkin , da lunedì nella capitale per l’assemblea generale dell’ECA (da un paio di giorni trasformatasi in EFC) e non solo. Nell’agenda del presidente c’è tutto: stadio, mercato e Trigoria. Sempre ieri ha assistito a una parte dell’allenamento della squadra svoltosi nel pomeriggio, perché nei suoi blitz la mano operativa ce la mette sempre, la voce, almeno pubblicamente, un po’ meno. Lo stesso Ranieri , parlando alla stampa in più circostanze, si è ritrovato a rispondere del perché fosse così schivo. «Anche io glie l’ho chiesto - raccontava l’ex allenatore giallorosso, oggi consulente della proprietà -. Gli chiedevo perché non parlasse e lui mi ha sempre risposto “tempo al tempo”».

Le parole di Friedkin

Quel tempo è arrivato ieri, con la Roma capolista insieme al Napoli dopo sei giornate. «Le nostre sensazioni sono buone, ma è ovviamente molto presto - dice a margine dell’assemblea ECA -. Abbiamo una lunga stagione e un lungo percorso ancora davanti, ma credo nel nostro allenatore, in quello che sta facendo, in tutta la squadra e in tutti i nostri sforzi. Abbiamo speranze molto grandi». Poi l’endorsement pubblico a Gasperini, scelto da Ranieri, ma con l’avallo della proprietà. «E’ fantastico, la sua dedizione al lavoro è incredibile - spiega -. Lavora duro, chiede molto alla squadra, è molto serio in ciò che fa e siamo allineati con il suo stile da allenatore. Parliamo spesso, lavoriamo insieme e molto vicino. Non potremmo essere più felici di lui”». Una manifestazione pubblica importante. Ancora di più se a farla è chi di solito è molto restio dal parlare. Per questo anche Gasperini avrà apprezzato l’eccezionalità dell’evento di ieri, parole alle quali il tecnico si augura possano essere accompagnati i fatti, soprattutto sul fronte mercato, portando in rosa quello che è mancato in estate.

Roma, ecco la prova del nove

Il non esser riusciti a prendere Sancho, infatti, ha lasciato una casella scoperta nel reparto offensivo giallorosso, dove in questo avvio di stagione si sono fermati anche Dybala e Bailey (quest'ultimo unico volto nuovo davanti), limitando le scelte di Gasperini fino a questo momento. Difficoltà che non hanno impedito al tecnico di cominciare comunque la sua avventura a Roma con il piede giusto. Il primo posto a 15 punti ne è la prova anche se alla ripresa dopo la sosta arriverà la vera prova del nove, perché il calendario metterà di fronte ai giallorossi le sfide con le due milanesi (il 18 ottobre l’Inter e il 2 novembre il Milan). Sarà ancora presto per capire le reali ambizioni della Roma, secondo Gasperini bisogna aspettare almeno Natale, ma sicuramente saranno utili a confermare (o smentire) le buone sensazioni di Friedkin. Intanto Dan è atteso anche oggi all’assemblea dove è previsto che venga il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Un’occasione per parlare del nuovo stadio? Può darsi, perché anche su quel fronte Campidoglio e tifosi si aspettano novità. E potrebbero arrivare entro la fine del mese.