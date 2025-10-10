Taylor, ancora Roma-Siviglia: "Nessun errore grave. E Mourinho ha influenzato i tifosi"

Le parole di Taylor

"La situazione peggiore che abbia mai dovuto affrontare in termini di abusi - le sue parole in un'intervista rilasciata alla BBC -. Non solo perché viaggiavo con i miei familiari, ma anche perché mette in luce l'impatto che può avere il comportamento delle persone sugli altri. Anche in una partita come quella, dove in realtà non ci sono stati errori gravi, si cercava di spostare l'attenzione su qualcuno da incolpare. Io ho provato delusione, frustrazione e rabbia". "Non credo sia accettabile tutto quello che è accaduto e sono sicuro che quelle persone che si comportarono in quel modo non vorrebbero mai subire fatti del genere davanti ai propri figli. Da allora i miei familiari non sono più venuti a vedere una mia partita", ha aggiunto Taylor che poi ha concluso: "Sì, onestamente penso che il comportamento di Mourinho abbia influito su quello dei tifosi".