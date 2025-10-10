Tuttosport.com

Taylor, ancora Roma-Siviglia: "Nessun errore grave. E Mourinho ha influenzato i tifosi"

L'arbitro inglese torna sulla finale di Europa League del 2023: "Episodi inaccettabili. Ho provato delusione, frustrazione e rabbia"
3 min
Taylor, ancora Roma-Siviglia: "Nessun errore grave. E Mourinho ha influenzato i tifosi"© Getty Images
Roma

Roma

"La situazione peggiore che abbia mai dovuto affrontare". Anthony Taylor definisce con questa frase il post Roma-Siviglia, finale di Europa League del 2023 vinta ai rigori dagli spagnoli tra le proteste del popolo giallorosso, in primis di José Mourinho, per la direzione dell'arbitro inglese. L'allora tecnico della Roma definì Taylor una "vergogna", per poi affrontarlo nel parcheggio dello stadio, ma ci fu anche un episodio spiacevole in aeroporto, con alcuni tifosi giallorossi che insultarono e tentarono di aggredire l'arbitro davanti ai suoi familiari.

Le parole di Taylor

"La situazione peggiore che abbia mai dovuto affrontare in termini di abusi - le sue parole in un'intervista rilasciata alla BBC -. Non solo perché viaggiavo con i miei familiari, ma anche perché mette in luce l'impatto che può avere il comportamento delle persone sugli altri. Anche in una partita come quella, dove in realtà non ci sono stati errori gravi, si cercava di spostare l'attenzione su qualcuno da incolpare. Io ho provato delusione, frustrazione e rabbia". "Non credo sia accettabile tutto quello che è accaduto e sono sicuro che quelle persone che si comportarono in quel modo non vorrebbero mai subire fatti del genere davanti ai propri figli. Da allora i miei familiari non sono più venuti a vedere una mia partita", ha aggiunto Taylor che poi ha concluso: "Sì, onestamente penso che il comportamento di Mourinho abbia influito su quello dei tifosi".

 

 

