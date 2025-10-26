Dybala centravanti e Roma prima, Gasperini gongola: "Mai avuto dubbi"

E' una Roma da primo posto in classifica. I giallorossi al Mapei Stadium battono di misura il Sassuolo e raggiungono il Napoli di Antonio Conte in vetta alla graduatoria con 18 punti. A decidere la sfida contro i neroverdi ci ha pensato Paulo Dybala , con la 'Joya' che ha dedicato la rete alla moglie incinta. E proprio Dybala è stato uno dei temi trattati nel post gara da Gian Piero Gasperini , insieme a Bryan Cristante , con i complimenti del tecnico nei confronti dei suoi due giocatori.

Sassuolo-Roma e... Cristante: parla Gasperini

Queste le parole di Gasperini a Dazn: "Sono molto soddisfatto della posizione in classifica, ma anche della partita di oggi: era una gara difficile, il Sassuolo sta facendo bene. L'abbiamo interpretata nel modo migliore: dopo le due sconfitte con l'Inter, che ci aveva lasciato rammarico, e quella di giovedì in Europa League c'è stata una bella reazione". Sulla scelta di Cristante trequartista, un po' alla Pasalic nell'Atalanta: "Pasalic ha fatto più di 50 gol in quel ruolo, ma Cristante arriva prima di Pasalic in quel ruolo (ride, ndr). Ne ha fatti 12-13 (nell'anno condiviso a Bergamo, ndr), non ha perso l'abitudine anche se sono passati otto anni. E' stato bravo, un giocatore maturato, completo sotto tutti gli aspetti e che sta dando una grande mano".

Dybala e Dovbyk

Su Dybala: "Lui un centravanti? Non ho mai avuto dubbi, i dubbi son per altri (ride, ndr). Dybala è un attaccante, un giocatore straordinario, non è neanche molto un attaccante esterno. Può giocare da prima o seconda punta. Poi ci sono le caratteristiche, e bisogna cercare di sfruttarle nel miglior modo possibile". E ancora sul reparto avanzato: "Oggi avevamo bisogno di tenere gli attaccanti più aperti per sfruttare gli inserimenti dei centrocampisti. Dovbyk è entrato bene, la condizione fisica è sicuramente molto buona. Lavoro su tutti, sono entrati bene tutti, chiaro che sto cercando di trovare soluzioni dell'attacco perché è stato il punto meno prolifico fino ad ora nonostante la classifica sia ottima. Facciamo esperimenti in gara, Dybala è stato fuori per diverse giornate, Bailey è stato titolare per la prima volta: stiamo cercando di trovare soluzioni migliori, ogni tanto giocare tante partite aiuta".