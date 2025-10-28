Gli esperimenti e le posizioni di Dybala e Cristante: i segreti della Roma di Gasperini

ROMA - Conservare il primo posto domani contro il Parma in attesa dello scontro diretto del 2 novembre a San Siro contro il Milan : è questo l’obiettivo della Roma di Gian Piero Gasperini , domenica tornata a vincere dopo i due ko di fila contro Inter e Viktoria Plzen . Il successo a Reggio Emilia lancia i giallorossi in vetta alla classifica insieme al Napoli a 18 punti sui 24 a disposizione, con le uniche due sconfitte del campionato che sono arrivate davanti al proprio pubblico contro appunto l’Inter e prima ancora con il Torino . Dei quattro ko totali di stagione, poi, anche gli altri due sono arrivati in casa, seppur in gare europee.

Cristante e Dybala i punti fermi

Un trend all’inverso della Roma di Mourinho, De Rossi e Ranieri che faceva delle gare all’Olimpico un vero fattore di forza. Dopo due mesi di campionato è comunque presto per parlare di un problema vero e proprio perché il campione statistico non è ancora così grande da poter essere regola. Di certo, però, è indicativo di una difficoltà che i giallorossi stanno riscontrando in casa e che Gasperini vuole iniziare a risolvere. Ci proverà già domani sera quando a Roma ci sarà il Parma e il turnover sarà ragionato, anche perché le risposte del campo a Reggio Emilia sono state confortanti. Quattro in particolare: la difesa ha dimostrato ancora di essere il vero punto di forza della squadra (appena tre i gol subiti in A), Wesley sta crescendo a prescindere se giochi a destra o a sinistra e poi gli esperimenti, entrambi riusciti, di Cristante sulla trequarti e Dybala prima punta. Il primo forse sarebbe anche sbagliato definirlo esperimento perché Gasperini a Bergamo lanciò Bryan proprio nel ruolo dietro la punta regalandogli la sua migliore stagione sotto il profilo realizzitivo con 12 reti che gli valsero l’interesse della Roma. Il secondo, invece, è stato mettere ancora Dybala falso nove.

Le scelte per il Parma

Ci aveva già provato contro il Torino e con l’Inter, senza risultati, mentre diversamente è andata domenica. Diversi fattori che hanno inciso perché a crescere non è solo la condizione della Joya (che in questo ruolo ci ha giocato già con Sarri alla Juventus), ma anche chi gli è stato vicino a Reggio Emilia, ovvero Cristante. Per questo potrebbe essere una soluzione che Gasperini riadotterà anche domani sera contro il Parma. La rifinitura di oggi scioglierà le ultime riserve con il solo Angelino che resta indisponibile. Tutti gli altri, compreso Ferguson, stanno bene e sono a disposizione del tecnico che mentre aspetta di aggiungere qualità al suo gioco, si gode la sostanza di una squadra che per certi versi sembra ancora molto “ranierana”.