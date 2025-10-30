Pagelle Roma-Parma: Dybala illumina, Soulé fermato dal VAR, Gasperini sbanda ma resta in vetta

La notte dell'Olimpico ha regalato nuove gioie ai tifosi giallorossi, ma soprattutto, ha portato altri 3 punti alla squadra allenata da Gian Piero Gasperini, con la Roma che rimane saldamente al comando della classifica a pari punti con il Napoli. Match che ha messo in evidenza soprattutto le prestazioni dei due portieri Svilar e Suzuki, che hanno alzato il muro, ma con l'estremo difensore dei ducali che però non ha potuto nulla sulle conclusioni di Hermoso e Dovbyk. Tra i giallorossi bene anche Celik, con una spinta costante sulla sua fascia sia in fase difensiva che di costruzione.
Roma, la difesa fa scudo: Hermoso il migliore
Svilar 6.5 Non ha colpe sul gol, ma è decisivo quando serve: su Ordonez nel primo tempo e su Sorensen nella ripresa.
Hermoso 7 Partita ordinata, senza sbavature e impreziosita dal gol del vantaggio.
Mancini 6 Vince il duello diretto con Pellegrino, confermando fin qui una stagione quasi senza errori.Ghilardi (40’ st) ng .
Ndicka 6.5
Braccetto di sinistra o al centro non cambia: gioca sempre d’anticipo, regalando sicurezza al reparto.
Celik 6.5
Anche quando la Roma non gira lui dimostra di essere tra i migliori, spinta costante a destra.
Koné 6.5
Qualitativamente gli manca qualcosa, ma corre per due e recupera tantissimi palloni.
Cristante 6
A centrocampo è una certezza e fa bene anche quando Gasp lo mette incursore vicino a Dybala. Gli manca solo un po’ di qualità nell’ultima giocata.
Wesley 6.5
Schierato ancora a sinistra, le sue discese sono costanti e producono tanti calci d’angolo, compreso quello dell’1-0. Rensch (40’ st) 5.5 Entra e si perde Circati per il 2-1.
Soulé 6
Si sposta a sinistra dopo l’ingresso di Bailey e dimostra che la porta la vede. Solo il Var gli annulla il gol.
Dovbyk (28’ st) 7 Entra e chiude la gara con l’unica occasione che gli capita.
Dybala 6.5 Suzuki gli nega due volte il gol, però lui è ispirato e dai suoi piedi nasce l’assist per la rete di Hermoso. Ferguson ng Esce per infortunio dopo 6 minuti, sfortunato.
Bailey (7’ pt) 4.5 Fa infuriare Gasperini, sbaglia atteggiamento e movimenti.
El Aynaoui (1’ st) 6 Tanti palloni giocati mettendo ordine in mezzo al campo.
All. Gasperini 6.5 La sua Roma sbanda all’inizio, soffre alla fine, ma resta in vetta.
Parma, Pellegrino non punge
Suzuki 6.5
Bravo due volte su Dybala, incolpevole sulla rete di Hermoso dove viene travolto anche da Delprato.
Delprato 5
Serata complicata perché dal suo lato Wesley fa quello che vuole e poi atterra Suzuki sul gol giallorosso.
Circati 6.5
Fa quel che può e regala gli ultimi minuti di speranza al Parma con la rete che dimezza lo svantaggio.
Valenti 6
Rischia di lasciare in dieci il Parma dopo neanche 20 secondi, poi corregge il tiro portando a casa una gara ordinata.
Ordonez 5.5
Soffre Celik, ma è l’unico che ha il merito di provarci nel primo tempo calciando verso la porta di Svilar.
Sorensen 6.5
Il migliore dei suoi. Dalle sue discese i pericoli maggiori e solo Svilar gli nega il gol nella ripresa.
Estevez 5.5
Spesso si abbassa per dare una mano ai centrali, ma nella ripresa finisce imbottigliato nel centrocampo giallorosso. Almqvist (32’ st) ng .
Bernabé 5
Al Parma manca la sua qualità, soprattutto nel primo tempo quando i giallorossi concedevano spazi. Si perde Hermoso sul gol. Cremaschi (32’ st) ng .
Britschgi 5
Il Var lo salva dall’aver consegnato a Soulé il gol dell’1-0, ma anche il resto della gara è incolore. Begic (45’ st) ng .
Cutrone 5.5
Preso a uomo da Ndicka non riesce a liberarsi della marcatura. Serata difficile per lui. Benedyczak (15’ st) 6 Sua la sponda per il gol di Circati.
Pellegrino 5.5
Gioca vicino a Cutrone e finisce spesso per pestarsi i piedi col compagno di squadra. Non migliora nemmeno dopo l’uscita del compagno. Djuric (32’ st) ng .
All. Cuesta 5.5
Il suo Parma rinuncia a giocare e ci prova solo nel finale.
Arbitro
Crezzini 5.5 Manca un giallo a Valenti, poi qualche altra chiamata imprecisa.
