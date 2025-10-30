Pagelle Roma-Parma: Dybala illumina, Soulé fermato dal VAR, Gasperini sbanda ma resta in vetta

La notte dell'Olimpico ha regalato nuove gioie ai tifosi giallorossi, ma soprattutto, ha portato altri 3 punti alla squadra allenata da Gian Piero Gasperini, con la Roma che rimane saldamente al comando della classifica a pari punti con il Napoli. Match che ha messo in evidenza soprattutto le prestazioni dei due portieri Svilar e Suzuki, che hanno alzato il muro, ma con l'estremo difensore dei ducali che però non ha potuto nulla sulle conclusioni di Hermoso e Dovbyk. Tra i giallorossi bene anche Celik, con una spinta costante sulla sua fascia sia in fase difensiva che di costruzione.