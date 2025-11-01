Gasperini: "Non partecipo alle discussioni su Scudetto e Champions". Su Dybala, Soulé e Modric...

" Milan e Roma più che outsider? Non partecipo a questi discorsi, io penso alla Roma e come si rapporta al Milan". A dirlo è Gian Piero Gasperini , intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla preparazione al prossimo impegno stagionale, che vedrà la Roma scendere in campo a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri nella gara valido per la 10ª giornata di campionato: appuntamento alle 20.45 di domenica 2 novembre. Reduci dai successi su Sassuolo e Parma, i giallorossi si presentano all'incontro con 21 punti a pari merito con il Napoli, che alle 18 di sabato 1 affronterà il Como al Maradona . L'agenda i Matias Soulé e compagni mette poi in programma il ritorno in Europa League previsto giovedì 6 sul campo dei Rangers fanalino di coda: sfida che la Roma non può permettersi di sbagliare dopo i due ko consecutivi . A seguire, la gara interna con l' Udinese di domenica 9. Queste le parole del tecnico, che ha anzitutto fatto il punto sulle condizioni dei giocatori, a partire da Paulo Dybala : "I problemi di Paulo sono stati gli infortuni, lui ha tutte le qualità sia di tiro che di tenuta fisica. Si tratta di un giocatore che ha raggiunto traguardi importanti. La continuità è dettata dal fatto che si sta allenando bene, in passato forse doveva riposarsi di più certe volte. Ora anche mentalmente è in fiducia, sà di poter raggiungere certi livelli".

Gasperini: "Inter e Napoli favorite"

"Stiamo tirando fuori il meglio: spero che sia una stagione importante per lui, non è così vecchio e può giocare ancora per tanti anni. Deve avere voglia di fare una grande stagione. Milan e Roma più che outsider? Non partecipo a questi discorsi, io penso alla Roma e come si rapporta al Milan. Hanno avuto entrambe un'ottima partenza, al resto ci pensate voi. Poi, condivido che Inter e Napoli sono le favorite, però per il resto il nostro obiettivo è misurarci con le grandi squadre. Il Milan ha valore, con giocatori importanti arrivati in estate: è un occasione. Difficile dare di più in termine di punti, anche se quelli hanno prodotto solo un quinto posto. Possiamo lavorare quotidianamente, questo è il mio obiettivo: migliorare e coinvolgere tutti. Per essere più competitivi. Speriamo che i punti siano più efficaci di quelli già raggiunti.

Gasperini: "Proveremo a fermare Modric"

"Se Cristante può marcare Modric? Per il nostro tipo di partita, saranno importanti tutti. Non so se giocheremo così o con un altro tridente: Modric è fantastico, non è facilmente limitabille. Però ci proveremo. Il centrocampo? El Aynaoui sta crescendo, come in tanti. Quelli che arrivano da fuori, spesso hanno bisogno di tempo. La Roma non ha segnato tantissimo, anche se il livello di pericolosità aumenta, non so quanti giocatori hanno segnato già: è un segnale. A parte Cristante, ancora non ha segnato nessun altro mediano, speriamo di farlo presto. La squadra che gira, porta a segnare di più. Per me, centrocampo e difesa sono sempre molto simili in ogni gara: giusto Wesley a sinistra, ma non mi sembra troppo differente dal solito. Davanti sì, siamo alla ricerca della quadra. Siamo anche parecchi, la rosa è folta: mai ne ho avuta una così.